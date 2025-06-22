Откуда пошло название города Сумы: легенды, история и современность

Происхождение названия города Сумы и интересные факты о названии Сумы: три сумки, река Сумка, казацкая крепость, Харитоненко и война 2022 года

https://glavred.info/culture/otkuda-poshlo-nazvanie-goroda-sumy-legendy-istoriya-i-sovremennost-10675337.html Ссылка скопирована

Почему город называется Сумы / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему город называется Сумы

Откуда пошло название города Сумы

О происхождении названия города Сумы существует несколько версий и легенд. С самыми интересными из них знакомит Главред.

Легенда о трех сумках: золото, река и герб

По преданию, на реке Сумке были найдены три кожаные сумки с золотом. Именно в честь этого события и была названа река, а впоследствии и сам город - Сумы. Эти три сумки даже изображены на гербе города, что делает эту легенду не только популярной, но и визуально закрепленной в городской символике.

видео дня

Название города связано со словом "сум"

Существует версия, что название города происходит от слова "печаль " - как отражение грусти, связанной с трагедией или тяжелым историческим событием. Хотя эта версия не имеет прямых доказательств, она продолжает жить в устной традиции.

Географические корни: река Сумка

Согласно историко-географической версии, название города происходит от реки Сумка, возле которой возникло первое поселение. В древности реки часто становились основой названий населенных пунктов, и Сумы - не исключение.

Археологическое подтверждение: Сумы старше, чем кажется

Археологи на территории современного города обнаружили древнее поселение, подтверждающее существование жизни здесь задолго до официального основания города в XVII веке.

Мультфильм, оживляющий историю: "Книга-путешествие. Сумы"

В мультфильме "Книга-путешествие. Сумы" героиня по имени Цукринка рассказывает о происхождении города, его культуре, выдающихся личностях и героическом настоящем.

Казаки, крепость и основатель

В видео упоминается легенда о казаках, которые нашли три сумки (суммы) с деньгами - именно от них, по легенде, и происходит название города. В XVII веке в городе появляется казацкая крепость, и Герасим Кондратьев берет на себя роль основателя и защитника Сум.

Сахарный бум и Харитоненко.

В XIX веке город переживает настоящий сахарный бум. Семья Харитоненко не только руководит бизнесом, но и активно занимается благотворительностью:

строят больницы ,

, открывают школы ,

, финансируют библиотеки ,

, поддерживают искусство.

Одним из результатов их поддержки стал талант художника-авангардиста Давида Бурлюка. Автор видео подчеркивает, что Сумы были не только промышленным, но и культурным центром.

Образ города: скверы, архитектура, юмор

В видео демонстрируют символы города:

уютные скверы ,

, беседку ,

, оригинальную архитектуру - все это формирует уникальный образ Сум.

Юмористическим элементом является упоминание о советских геологах, которые искали нефть в области - с определенной иронией.

Героическое настоящее: Сумы после 2022 года

Автор не обошла вниманием и современные события - полномасштабное вторжение России в 2022 г. В видео показано, как сумчане стали в ряды теробороны, как обычные жители защищали свою малую Родину.

Это эмоциональный момент, который объединяет прошлое и настоящее в одну большую историю мужества и достоинства.

Вас может заинтересовать:

YouTube-канал "Книга-путешествие. Украина" - что это за ресурс? YouTube-канал "Книга-путешествие. Украина" - это официальный канал образовательного мультсериала для детей и подростков. Здесь публикуются короткие анимационные видео об украинских городах, исторических событиях, культурных достопримечательностях и выдающихся украинцах. Видео яркие, динамичные и легко воспринимаются как школьниками, так и взрослыми. Канал удобно использовать для обучения, воспитания патриотизма и просто интересного просмотра. Все материалы доступны бесплатно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред