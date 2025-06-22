Кто придумал фразу 'Слава Украине!' - правда, которую скрывали веками

Лозунг "Слава Украине!" имеет глубокие исторические корни и прошел путь от поэтической строки Шевченко до символа национального достоинства и борьбы.

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Кто придумал фразу Слава Украине - где придумали лозунг Слава Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Кто придумал фразу "Слава Украине"

Откуда взялось выражение "Слава Украине героям Слава"

Сегодня лозунг "Слава Украине!" стал символом национального достоинства, борьбы и единства украинского народа. Его знает каждый и в Украине, и далеко за ее пределами. Но не все задумывались, откуда взялась эта формула, которая стала таким мощным национальным маркером.

Главред выяснил, откуда пришла Слава Украине.

видео дня

Откуда пошло приветствие Слава Украине

Блогер и автор YouTube-проекта"Между прочим, история" отмечает, что первые упоминания этого лозунга следует искать в творчестве Тараса Шевченко.

"Впервые эти слова мы встречаем в Кобзаре, когда Тарас Шевченко использовал этот лозунг в стихотворении к Основьяненко", - говорится в видео.

Это свидетельствует о том, что идея славления Украины, ее народа, культуры и борьбы существовала еще в XIX веке.

Смотрите видео об истории лозунга Слава Украине:

Где возник лозунг "Слава Украине"

На рубеже веков лозунг начал использоваться как форма приветствия в среде украинской молодежи.

"Официально как приветствие лозунг начали использовать в конце XIX века члены Харьковской украинской студенческой общины", - указывает он.

Почему украинцы используют лозунг "Слава Украине"

Однако настоящую силу эти слова приобрели во время Украинской революции 1917 года, когда они прозвучали из уст военных на улицах Киева.

"Тогда под стенами здания Центральной Рады прошел парад украинских воинских частей, и на обращение ее председателя Михаила Грушевского солдаты ответили громким "Слава Украине!"", - говорится в видео.

Это стало символической точкой рождения лозунга в национальном масштабе.

Как правильно отвечать на Слава Украине

Известный сегодня парный лозунг "Слава Украине - Героям слава!" сформировался чуть позже и получил распространение благодаря деятельности украинских националистов. Автор проекта объясняет:

"Ответ "героям слава" появился чуть позже и связан с организацией украинских националистов, которые прописали официальное поздравление и ответ в постановлении после своего съезда".

Таким образом, лозунг прошел путь от поэтической строки до кода национального самоутверждения.

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Что известно о YouTube канале "Между прочим, история" "Между прочим, история" - это украиноязычный YouTube-канал, который освещает интересные, часто малоизвестные исторические факты в легком и доступном формате. Канал имеет около 1 300 подписчиков. Канал сочетает короткие шортсы с полноформатными роликами, ориентированными на широкую аудиторию, которая интересуется историей. Формат подачи напоминает "живой разговор", благодаря чему информация воспринимается легко и непринужденно.

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