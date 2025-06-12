Малоизвестный факт: кто был самым богатым украинцем в истории Украины

О чем идет речь в материале:
- Кто самый богатый украинец
- Кто самый богатый человек в истории Украины
Во время, когда большинство украинцев воспринимают состоятельность сквозь призму современных олигархов, профессиональный историк Александр Алферов открывает малоизвестный, но впечатляющий факт. В видео в YouTube он сообщил, что самым богатым человеком в истории Украины был не кто-то из новейших мультимиллионеров, а князь XVI века - Василий-Константин Острожский.
Главред выяснил, как зовут самого богатого украинца.
Кто самый богатый украинец в истории Украины
"Это Василий Константин Острожский, сын известного полководца украинского князя Константина Острожского, который громил московитов", - рассказывает историк.
Смотрите видео о князе Острожском:
Сколько имел и чем владел Василий-Константин Острожский
По словам Александра Алферова, масштабы состояния князя поражают даже по современным меркам.
"Властелин 80 городов, 40 замков, 2760 сел, и годовая прибыль князя составляла 19 миллионов злотых. То есть более 50 тонн золота ежегодно", - отметил он.
Князь Острожский был не просто феодалом, а настоящим магнатом, контролировавшим практически половину Волынского воеводства.
"И собственно был владельцем таких земельных угодий - ну половина Волынского воеводства", - добавляет историк.
Не просто богач - меценат украинской культуры
Несмотря на невероятные богатства, князь не сосредоточился только на личном обогащении.
"В конце концов свои средства князь тратил на образование, науку и поддержку украинской культуры", - подчеркивает Алферов
Его имя связано с расцветом Острожской академии - первого высшего учебного заведения на украинских землях, печатью первой полной Библии на церковнославянском языке и поддержкой православия в сложное время религиозного давления со стороны католической Польши.
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Кто такой Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.
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