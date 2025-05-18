Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что было на месте Киева до Киевской Руси: секрет раскопали на Подоле в 1970-х

Юрий Берендий
18 мая 2025, 09:21
320
Что было на месте Киева до возникновения Киевской Руси - археолог Виталий Козюба рассказал об уникальных находках на Подоле и Старокиевской горе.
Что было на месте Киева до Киевской Руси - секрет раскопали на Подоле
Что было на месте Киева до Киевской Руси - секрет раскопали на Подоле / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Сколько лет Киеву сегодня
  • Кто жил в Киеве до 882 года
  • Что было на месте Киева до Киевской Руси

История Киева начинается задолго до времен Киевской Руси, археологи еще в 1970-х годах на Подоле нашли доказательства, свидетельствующие, что столица Украины имеет более глубокие исторические корни, чем считалось ранее. Раскопки на Старокиевской горе, проводившиеся для обоснования 1500-летнего юбилея Киева, стали настоящей археологической сенсацией.

Главред выяснил, когда был основан Киев.

Когда было 1500 лет Киеву

Как объясняет научный сотрудник Института археологии НАН Украины Виталий Козюба в эфире программы "Параграф", на Старокиевской горе в 1970-х годах нашли жилища, датируемые концом V - началом VI века.

"Кроме того, там были найдены определенные артефакты, которые относятся к рубежу 5-6 века. И этой находкой воспользовались для того, чтобы обосновать такую дату начала Киева", - рассказывает археолог.

Однако речь шла не о городе в современном понимании, а о раннем очаге заселения.

"О городе тогда еще не говорили, собственно. Дело в том, что давно известно, что в исторической части Киева есть несколько таких градообразующих центров древних", - добавляет Козюба.

Речь идет о Подоле, Старокиевской горе и Замковой горе - местах, откуда и началось развитие Киева.

Что было до Киева - история Кирилловской стоянки

По словам археолога, на территории Киева существовали археологические памятники еще с палеолита, в частности, Кирилловская стоянка возрастом около 20 тысяч лет. Но по мнению специалиста, для определения даты основания города важно видеть "хронологическую линейку непрерывности существования археологических памятников в центральной части".

Смотрите видео о том, что было в Киеве до Киевской Руси:

"Фактически в каждом веке есть археологические памятники, которые существовали в это время", - подчеркивает Козюба. Именно непрерывность жизни в историческом центре стала ключевым критерием, на основе которого в 1970-х годах приняли решение - считать VI век точкой отсчета.

Альтернативная дата основания Киева - что нашли на Подоле во время раскопок

Существует и другая версия основания города - дендрохронологическая. По ней, Киеву не 1500, а 1136 лет.

"Во время раскопок на Житнем рынке на Подоле по количеству колец на дереве было установлено, что Киев основан в 887 году", - говорит Виталий Козюба.

Принцип дендрохронологии заключается в изучении годовых колец древесины. По словам эксперта: "Строится определенный график, а затем это сравнивается с какими-то образцами деревьев, где есть абсолютно точная датировка".

В случае Киева было установлено, что древнейший сруб датируется 887 годом, но под ним обнаружили еще по меньшей мере метр культурного слоя, что свидетельствует: поселение на Подоле существовало и раньше.

"Во время раскопок на Подоле 3 1970-х годах, когда был найден этот сруб обнаружили, что древние культурные наслоения располагаются еще глубже под ним - минимум на один метр. Это свидетельствует о том, что Подол уже существовал некоторое время до сооружения сруба. Толщина культурных наслоений как над срубом, так и под ним - примерно одинакова. То есть, с определенной осторожностью можно предположить, что к указанной дате можно добавить еще по крайней мере 30-50 лет. Хотя древесина не сохранилась, культурные наслоения свидетельствуют, что люди жили на этом месте и раньше. Даже если считать правильной дату (основания Киева - ред.) 887 год, нижние слои свидетельствуют, что заселение Подола в этой части (в районе Житнего рынка - ред.) началось еще в середине IX века. То есть Подол появился раньше 887 года. Но стоит помнить, что в те времена люди сначала селились на горе", - указывает он

Почему история Киева еще не исследована полностью

К сожалению, из-за высокого уровня грунтовых вод археологи не могут добраться до древнейших слоев Подола.

"Даже когда там строили метро, им приходилось откачивать воду. А сейчас, когда построили метро, эта труба стала своеобразной плотиной, которая подняла уровень грунтовых вод", - объясняет Козюба.

Именно поэтому установить точную дату первых поселений в этой части города до сих пор технически сложно.

Итак, согласно археологическим находкам 1970-х годов, Киев как протогород начинает свою историю еще в VI веке. Дендрохронология зато предоставляет дату 887 год, что подтверждает активную жизнь на Подоле.

"Эти рассуждения свидетельствуют, что Подол появился раньше, чем в 887 году", - заключает археолог.

Какой бы ни была точная дата, очевидно одно: история Киева началась задолго до Киевской Руси, и современные археологические исследования лишь углубляют наше понимание древности украинской столицы.

Вам также может быть интересно:

Кто такой Виталий Козюба

Виталий Константинович Козюба (род. 23 мая 1967, г. Киев) - украинский археолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии НАН Украины. Ученый секретарь отдела археологии Киева ИА НАН Украины. Специалист в изучении исторической топографии Киева Х-XVIII вв., археологии и истории Киевской земли эпохи средневековья и раннего нового времени, архитектурной археологии древнерусских монументальных сооружений, исторической демографии, усадебной застройки Южной Руси, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева История Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Враг пытался прорвать границу в одной из областей: ВСУ дали жесткий отпор

Враг пытался прорвать границу в одной из областей: ВСУ дали жесткий отпор

10:46Фронт
Готова ли Европа к отправке миротворцев в Украину: Мерц удивил заявлением

Готова ли Европа к отправке миротворцев в Украину: Мерц удивил заявлением

10:43Война
Цена побьет рекорды: украинцам сказали, какой продукт будет дорогим и дефицитным

Цена побьет рекорды: украинцам сказали, какой продукт будет дорогим и дефицитным

09:58Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Почему Закарпатскую область не назвали Ужгородской: историк удивил ответом

Почему Закарпатскую область не назвали Ужгородской: историк удивил ответом

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 мая (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

За несколько часов до финала: букмекеры дали драматический прогноз для Украины на Евровидении-2025

За несколько часов до финала: букмекеры дали драматический прогноз для Украины на Евровидении-2025

Китайский гороскоп на завтра 18 мая: Кроликам - обиды, Собакам - агрессия

Китайский гороскоп на завтра 18 мая: Кроликам - обиды, Собакам - агрессия

Последние новости

10:46

Враг пытался прорвать границу в одной из областей: ВСУ дали жесткий отпор

10:43

Готова ли Европа к отправке миротворцев в Украину: Мерц удивил заявлением

09:58

Цена побьет рекорды: украинцам сказали, какой продукт будет дорогим и дефицитным

09:49

Что будет с долларом до конца мая: банкир ответил, ждать ли сюрпризов

09:29

Гороскоп на завтра 19 мая: Тельцам - большие деньги, Стрельцам - романтика

Евровидение-2025 гранд финал: онлайн-трансляция шоуЕвровидение-2025 гранд финал: онлайн-трансляция шоу
09:26

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 мая (обновляется)

09:21

Что было на месте Киева до Киевской Руси: секрет раскопали на Подоле в 1970-хВидео

08:57

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:55

Разбитые дома и поврежденные машины: Россия атаковала Украину 273 дронами

Реклама
08:52

Если Украина откажется от капитуляции: в ISW раскрыли "теорию победы" Путина

08:51

Гороскоп на неделю с 19 по 25 мая: Тельцы решат проблемы, Ракам - стресс

08:10

Кадырову надоело быть главой Чечнимнение

07:36

РФ атаковала Киевскую область дронами: есть погибшая, среди раненых - ребенокФото

07:10

Где 3 различия между чашками: только люди со "зрением орла" угадают за 11 секунд

06:10

Один из сценариев победымнение

05:51

Россия долго не сможет воевать: в ВСУ оценили шансы противника

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо найти цифру 9

05:10

Является ли грехом не ходить в церковь каждое воскресенье: священник ответилВидео

04:31

Как правильно держать клатч: назван самый элегантный способ

04:15

Евровидение-2025: о чем песня Wasted Love победителя JJВидео

Реклама
03:35

Поклонник певицы-путинистки и сын айтишника: что известно о победителе Евровидения

03:03

Евровидение 2025: как проголосовали за Украину другие страны

03:00

Супертест на IQ: найдите 5 долек арбуза без косточек за 5 секунд

02:56

"Это была дикая поездка": Ziferblat дали первый комментарий после неожиданного финала Евровидения-2025Видео

02:30

Разговор с Трампом не поможет, Путин "будет дожимать" – тревожный прогноз

02:07

Кто стал победителем Евровидения 2025 - букмекеры ошиблись

01:47

Кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2025

00:37

Скандал на Евровидении 2025: выступление Израиля пытались сорвать

17 мая, суббота
23:51

Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным – Рубио

23:17

Шапка-ушанка и вечернее платье: как прошло открытие Евровидения 2025

22:52

Евровидение 2025: Украина шикарно выступила в БазелеВидео

22:31

"Главное - давить на РФ": Зеленский впервые встретился с новым премьером Канады

22:15

"Жизнь Путина закончится": названа причина отказа РФ от прекращения огня

21:16

"Это край": комбат 47-й бригады возмутился приказами и подал "соответствующий рапорт"

21:12

"Он боится": Зеленский объяснил, почему Путин не приехал на переговоры в Турцию

20:28

"Время закончить войну": у Трампа "дали установку" РФ насчет прекращения огня

19:51

Евровидение 2025: как голосовать в финале конкурса

19:50

Сорвал 7-минутные овации: солист U2 появился в Каннах с украинскими военными

19:23

Почему Закарпатскую область не назвали Ужгородской: историк удивил ответом

19:19

Гороскоп на сегодня 18 мая: Близнецам - прибыль, Весам - важное сообщение

Реклама
19:10

Блокада в море и воздухе: что ждет Россию после торгового эмбарго ЕСмнение

18:51

Зеленский приедет на инаугурацию Папы Льва XIV: самолет уже приземлился в Риме

18:50

"Позвоню Путину и Зеленскому": Трамп анонсировал переговоры о прекращении огня

18:14

Обмен тысяч человек: в СБУ раскрыли детали масштабного освобождения пленных

18:00

Прямо перед финалом Евровидения: у солиста Ziferblat проблемы с голосомВидео

17:57

"Путин унизил Трампа": в ОП сказали, почему Путин отказался от переговоров с Зеленским

17:26

"Цинизм Путина": Макрон резко отреагировал на отказ РФ от прекращения огня

17:22

Швейцария поддержала Украину перед финалом Евровидения-2025

17:15

Носки за 5 тысяч гривен, обувь за 70: жена ведущего Решентника выгуляла лук

17:06

Почему не рекомендуется идти на новую работу 18 мая: какой праздник и день ангела

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять