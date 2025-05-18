Что было на месте Киева до Киевской Руси: секрет раскопали на Подоле в 1970-х

Что было на месте Киева до возникновения Киевской Руси - археолог Виталий Козюба рассказал об уникальных находках на Подоле и Старокиевской горе.

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Что было на месте Киева до Киевской Руси - секрет раскопали на Подоле / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Сколько лет Киеву сегодня

Кто жил в Киеве до 882 года

Что было на месте Киева до Киевской Руси

История Киева начинается задолго до времен Киевской Руси, археологи еще в 1970-х годах на Подоле нашли доказательства, свидетельствующие, что столица Украины имеет более глубокие исторические корни, чем считалось ранее. Раскопки на Старокиевской горе, проводившиеся для обоснования 1500-летнего юбилея Киева, стали настоящей археологической сенсацией.

Главред выяснил, когда был основан Киев.

Когда было 1500 лет Киеву

Как объясняет научный сотрудник Института археологии НАН Украины Виталий Козюба в эфире программы "Параграф", на Старокиевской горе в 1970-х годах нашли жилища, датируемые концом V - началом VI века.

"Кроме того, там были найдены определенные артефакты, которые относятся к рубежу 5-6 века. И этой находкой воспользовались для того, чтобы обосновать такую дату начала Киева", - рассказывает археолог.

Однако речь шла не о городе в современном понимании, а о раннем очаге заселения.

"О городе тогда еще не говорили, собственно. Дело в том, что давно известно, что в исторической части Киева есть несколько таких градообразующих центров древних", - добавляет Козюба.

Речь идет о Подоле, Старокиевской горе и Замковой горе - местах, откуда и началось развитие Киева.

Что было до Киева - история Кирилловской стоянки

По словам археолога, на территории Киева существовали археологические памятники еще с палеолита, в частности, Кирилловская стоянка возрастом около 20 тысяч лет. Но по мнению специалиста, для определения даты основания города важно видеть "хронологическую линейку непрерывности существования археологических памятников в центральной части".

Смотрите видео о том, что было в Киеве до Киевской Руси:

"Фактически в каждом веке есть археологические памятники, которые существовали в это время", - подчеркивает Козюба. Именно непрерывность жизни в историческом центре стала ключевым критерием, на основе которого в 1970-х годах приняли решение - считать VI век точкой отсчета.

Альтернативная дата основания Киева - что нашли на Подоле во время раскопок

Существует и другая версия основания города - дендрохронологическая. По ней, Киеву не 1500, а 1136 лет.

"Во время раскопок на Житнем рынке на Подоле по количеству колец на дереве было установлено, что Киев основан в 887 году", - говорит Виталий Козюба.

Принцип дендрохронологии заключается в изучении годовых колец древесины. По словам эксперта: "Строится определенный график, а затем это сравнивается с какими-то образцами деревьев, где есть абсолютно точная датировка".

В случае Киева было установлено, что древнейший сруб датируется 887 годом, но под ним обнаружили еще по меньшей мере метр культурного слоя, что свидетельствует: поселение на Подоле существовало и раньше.

"Во время раскопок на Подоле 3 1970-х годах, когда был найден этот сруб обнаружили, что древние культурные наслоения располагаются еще глубже под ним - минимум на один метр. Это свидетельствует о том, что Подол уже существовал некоторое время до сооружения сруба. Толщина культурных наслоений как над срубом, так и под ним - примерно одинакова. То есть, с определенной осторожностью можно предположить, что к указанной дате можно добавить еще по крайней мере 30-50 лет. Хотя древесина не сохранилась, культурные наслоения свидетельствуют, что люди жили на этом месте и раньше. Даже если считать правильной дату (основания Киева - ред.) 887 год, нижние слои свидетельствуют, что заселение Подола в этой части (в районе Житнего рынка - ред.) началось еще в середине IX века. То есть Подол появился раньше 887 года. Но стоит помнить, что в те времена люди сначала селились на горе", - указывает он

Почему история Киева еще не исследована полностью

К сожалению, из-за высокого уровня грунтовых вод археологи не могут добраться до древнейших слоев Подола.

"Даже когда там строили метро, им приходилось откачивать воду. А сейчас, когда построили метро, эта труба стала своеобразной плотиной, которая подняла уровень грунтовых вод", - объясняет Козюба.

Именно поэтому установить точную дату первых поселений в этой части города до сих пор технически сложно.

Итак, согласно археологическим находкам 1970-х годов, Киев как протогород начинает свою историю еще в VI веке. Дендрохронология зато предоставляет дату 887 год, что подтверждает активную жизнь на Подоле.

"Эти рассуждения свидетельствуют, что Подол появился раньше, чем в 887 году", - заключает археолог.

Какой бы ни была точная дата, очевидно одно: история Киева началась задолго до Киевской Руси, и современные археологические исследования лишь углубляют наше понимание древности украинской столицы.

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Кто такой Виталий Козюба Виталий Константинович Козюба (род. 23 мая 1967, г. Киев) - украинский археолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии НАН Украины. Ученый секретарь отдела археологии Киева ИА НАН Украины. Специалист в изучении исторической топографии Киева Х-XVIII вв., археологии и истории Киевской земли эпохи средневековья и раннего нового времени, архитектурной археологии древнерусских монументальных сооружений, исторической демографии, усадебной застройки Южной Руси, передает Википедия.

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