Не от имени Кия - историки раскрыли истинное происхождение названия Киева

Происхождение названия Киев до сих пор остается предметом научных дискуссий, ведь легенды о его основателях могут оказаться более поздними выдумками.

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Что означает название Киева - как столицу Украины называли в древности / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Откуда происходит название Киев

Кто назвал Киев

Что означает Киев

Происхождение названия Киев - одна из самых загадочных тем в истории Украины. И хотя общеизвестная легенда о трех братьях - Кие, Щеке и Хориве и их сестре Лыбедь укоренилась в национальной памяти, современные историки выдвигают критические и глубоко аргументированные версии, позволяющие по-новому взглянуть на происхождение названия столицы.

Главред выяснил, откуда взялось название Киев.

Происхождение названия Киев

Историк и публицист Алексей Мустафин и научный сотрудник Института археологии Виталий Козюба в эфире проекта "Параграф" акцентируют внимание на том, что имя Кий могло быть не первопричиной, а следствием существования названия Киев. Как отмечают исследователи, подобная ситуация случалась и в других культурах. Например, в древнеримской традиции речь шла о братьях Ромуле и Реме, однако ученые пришли к выводу, что имя Ромул могло быть более поздней реконструкцией - вымышленным персонажем, созданным на основе названия Рим.

"Так же возможно быть и с Киевом, что Киев существовал отдельно, а потом для того, чтобы объяснить, как он был основан, нашли такое имя под названием Киев", - объясняет историк и публицист Алексей Мустафин.

Этот механизм в науке называют эпонимизацией - когда имена создаются уже после появления географических названий. И именно на это, по словам исследователей, указывает летописная традиция.

Что известно об Алексее Мустафине Алексей Рафаилович Мустафин - украинский историк, публицист, журналист и медиаменеджер, известный своими научно-популярными трудами по истории и активным участием в медиа. Родился 23 мая 1971 года в Киеве. Окончил исторический факультет Киевского педагогического государственного университета имени М. Драгоманова. С 1991 года работал в журналистике, в частности в таких изданиях, как "УНИАН-еженедельник", "Пост-Поступ", "День", "Киевский телеграф" и "Профиль". Занимал руководящие должности на телеканалах "1+1", "Интер", "СТБ" и "Мега", где был генеральным директором. Также работал медиаконсультантом и участвовал в создании информационных проектов. Алексей Мустафин является автором ряда научно-популярных книг по истории. Его работы отличаются доступным стилем изложения и глубоким анализом исторических событий. Книги Мустафина популярны среди широкого круга читателей и используются как дополнительный материал в учебных заведениях.

Легенда об основании Киева - что означает Щек, Хорив и Лыбидь

В летописях упоминаются реальные топографические названия, существовавшие во времена составления текстов: гора Щекавица, Хоревица, река Лыбидь. Имена братьев и сестры, считают специалисты, могли быть выведены из этих объектов:

"Значительная часть современных исследователей считает, что эти географические названия подсказали летописцу имена легендарных основателей Киева", - отмечают историки.

Что известно о Кие, Щеке, Хориве и сестре их Лыбедь

Еще одна интересная версия - готское происхождение легенды об основании Киева. Готский историк Иордан в своем труде 551 года рассказывал о братьях, сестре и короле Германарихе, который убил женщину, ставшую символом мести для братьев. Ее имя Сванхильда состоит из древнегерманских слов "лебедь" и "битва", что удивительно похоже на образ Лыбеди.

"Эта легенда очень перекликается с легендой о трех киевских братьях и сестре их Лыбедь", - отмечает эксперт.

Смотрите видео о значении названия Киев:

По предположению исследователей, этот древний европейский эпос мог трансформироваться и попасть в восточнославянское культурное пространство, став основой для летописной истории о Кие, Щеке, Хориве и Лыбедь.

Как раньше называли Киев - старое название Киева

Некоторые исследователи на рубеже XIX-XX веков отождествляли Киев с загадочным Данпарштадом - легендарной столицей готов. Однако, как уточняют историки, в текстах Иордана речь идет не о городе, а о местности на Днепре, что в готском языке звучит как Данпарстадир.

"Город на Днепре и местность на берегах Днепра - это совсем другое дело", - подчеркивает Виталий Козюба.

К тому же ареал проживания готов был расположен в основном в Южной Украине, а не там, где ныне Киев, что дополнительно усложняет отождествление столицы с готской версией.

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Кто такой Виталий Козюба Виталий Константинович Козюба (род. 23 мая 1967, г. Киев) - украинский археолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии НАН Украины. Ученый секретарь отдела археологии Киева ИА НАН Украины. Специалист в изучении исторической топографии Киева Х-XVIII вв., археологии и истории Киевской земли эпохи средневековья и раннего нового времени, архитектурной археологии древнерусских монументальных сооружений, исторической демографии, усадебной застройки Южной Руси, передает Википедия.

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