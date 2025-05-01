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Что на самом деле означает советская звезда - историк раскрыл ужасную правду

Юрий Берендий
1 мая 2025, 20:49
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Украинский историк Александр Алферов раскрыл малоизвестные факты об истинном происхождении советской красной звезды и ее оккультном значении.
Что на самом деле означает советская звезда - историк раскрыл ужасную правду
Что на самом деле означает советская звезда - кто придумал советскую звезду / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что означала красная звезда в СССР
  • Кто придумал советскую звезду как символ СССР

Красная звезда - один из самых узнаваемых символов советской эпохи, который в течение десятилетий олицетворял страшную идеологию коммунизма. Она украшала шлемы солдат, здания, знамена и даже верхушку Кремля. Украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube рассказал о скрытом значении советского символа.

Главред выяснил, что означает знак красной звезды.

Что означает советская звезда - происхождение красной звезды

По словам Александра Алферова, коммунисты приняли красную звезду как свой официальный знак отличия в 1918 году.

"Кто стоит за этим символом? Лев Троцкий", - отмечает эксперт.

Смотрите видео о том, кто придумал красную звезду СССР:

Алферов отмечает, что Троцкий был оккультистом, а потому выбор звезды как символа полностью вписывается в систему оккультных знаков.

Профессиональный историк обращает внимание на первый орден Советского Союза - Орден Красного Знамени.

"Посмотрите на положение звезды - это пентаграмма. Сатанинская", - подчеркивает он.

Что означает красная звезда в коммунизме - спартакиада под знаком пентаграммы

Алферов также приводит пример из истории СССР.

"В 1932 году, когда в Украине бушевал Голодомор, в СССР проводилась всесоюзная спартакиада под знаком пентаграммы", 0 говорится в видео.

Историк возмущается, ведь в то время, как миллионы украинцев умирали от голода, власть занималась показательными соревнованиями, украшенными сатанинской символикой.

Скрытое значение советской звезды

Кроме оккультного смысла, красная звезда имеет еще одну скрытую интерпретацию.

"Звезда символизирует пять континентов, залитых кровью революции". Таким образом, этот знак олицетворял стремление коммунистов к мировому господству через насилие", - объясняет Александр Алферов.

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Кто такой Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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