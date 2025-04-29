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Разница колоссальная, но малоизвестная: чем отличается Майдан от площади

Юрий Берендий
29 апреля 2025, 14:44
107
"Майдан" и "площадь" - это не синонимы, а два разных понятия с разным происхождением и значением в украинской истории, отметил историк Александр Алферов.
Разница колоссальная, но малоизвестная: чем отличается Майдан от площади
Какая разница между Майданом и площадью - что такое Майдан / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Разница между Майданом и площадью
  • Что такое Майдан
  • Происхождение слова Майдан

Слова "Майдан" и "площадь" употребляются в украинском языке как синонимы, однако на самом деле между ними есть глубокая историческая и культурная разница. Об этом в видео на YouTube рассказал профессиональный украинский историк Александр Алферов, анализируя происхождение обоих терминов.

Главред выяснил, чем отличается площадь от Майдана.

Что означает слово "площадь"

Александр Алферов акцентирует внимание на происхождении слова "площадь" и его изначальном значении в историческом контексте.

"Итак, у нас присущее название для площадей - это славянское слово "площадь". И наши предки на площадях делали вече, то есть собрание общее", - отмечает историк.

По его словам, площадь считалась исключительно городским пространством, в частности, местом собраний общины, торговли и принятия решений. Такие локации были сердцем городов средневековой Украины.

"Все понимали, что площадь находится в городе, это центр", - подчеркивает Алферов, указывая на четкое понимание функции и пространственного расположения площади в древнеукраинской традиции.

Что означает слово "Майдан"

В отличие от площади, слово "Майдан" имеет тюркское происхождение. Как объясняет историк, термин попал в украинский язык в период казацкой эпохи - около 400-500 лет назад.

"Если казацкие круги или казацкая рада хотели ее провести, например, на полях или на каком-то лугу в лесу - то какая же это площадь? И тогда казаки стали употреблять слово "Майдан", что на тюркском языке означает ровное, свободное место", - говорит Алферов.

Смотрите видео о значении слова "Майдан":

Впоследствии слово прижилось в украинском языке, приобретя значение пространства свободы и демократического волеизъявления.

"И именно с тех времен в наш язык зашло другое слово - "Майдан", которое стало для нас родным", - резюмирует исследователь.

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Кто такой Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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