Секрет раскрыт: какое первое название Харькова и как город назывался раньше

История названий Харькова от легендарного Харька до древних городов Шарукань и Донец до сих пор остается загадкой для историков, археологов и краеведов.

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Какое первое название Харькова - на самом деле Харкви назывался раньше / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Как изначально назывался Харьков

Как Харьков получил свое название

Откуда пошло название реки Харьков

История Харькова до сих пор остается полем для научных дискуссий. Существует несколько версий истории основания города - от древней Шарукани до легенды о казаке Харько. Исследователи рассматривают несколько вероятных версий происхождения названия города Харьков, восходящих к эпохе Киевской Руси и половецкому периоду.

Главред выяснил, как по-другому называют Харьков.

Как образовалось название Харьков - откуда пошло название реки Харьков

"Некоторые историки считают, что Харьков - это трансформированное название от Шарукань, половецкой столицы, которая располагалась на этих землях", - говорится на официальном сайте Харьковского городского совета в материале об истории основания города.

Там также добавили, что другие исследователи связывают название с именем предводителя первых украинских переселенцев в середине XVII в. Харка (Харитона).

"Большинство же специалистов считают, что свое название город получил от реки Харьков. Название это впервые упоминается в "Книге Большому чертежу", составленной в 1627 г., и до сих пор остается гидронимической загадкой", - говорится в материале.

Некоторые историки считают, что Шарукань/Шарук-ахан/Харук-ахан/Харукань - это этимологический источник названия гидронима - реки Харьков, давшей название городу Харькову.

Таким образом, согласно этой версии Харьков по-половецки - "город хана Харука".

Как раньше назывался Харьков

Шарукань - легендарный город половцев, который упоминается в летописях. По версии историка Николая Арестава, изложенной в конце XIX века, именно на руинах Шарукани мог возникнуть Харьков.

Однако точное расположение Шарукани остается неопределенным, и летописные упоминания трактуются по-разному, но исследователи не исключают, что Шарукань могла быть первым поселением на территории современного Харькова.

История названий Харькова

Другое древнее название, которое связывают с историей Харькова, - Донец. Этот город входил в состав Новгород-Северского княжества и был важным торгово-ремесленным центром Киевской Руси. Археологические раскопки на территории современного Новобаварского района Харькова и поселка Покотиловка обнаружили остатки древнерусского города - Донецкого городища.

"Донец располагался всего в 10 километрах от Харьковского городища, на котором в XVII веке появился современный Харьков. Это дает основания предполагать, что на этой территории могли сосуществовать два города-спутника", - объясняет автор "Хмаринка HISTORY".

Происхождение названия Харькова

Одной из наиболее известных легенд является история о Харьке - первом поселенце на берегу реки Харьков. По разным источникам, он мог быть казаком, сотником или даже пасечником. Именно на месте его хутора, возле современной улицы Шевченко, и начал формироваться Харьков в середине XVII века.

"Большинство специалистов считают, что название города происходит от реки Харьков. Впервые она упоминается в "Книге Большому чертежу" 1627 года и до сих пор остается гидронимической загадкой", - добавляет историк из "Хмаринка HISTORY".

Смотрите видео о том, откуда взялось название города Харьков:

Первое письменное упоминание о городе датируется 1656 годом, когда воевода Сухотин получил царскую грамоту на строительство укрепления. Официальной же датой основания Харькова считают 1654 год.

Хотя точно установить первое название Харькова пока невозможно, исследователи не прекращают поисков, сравнивая археологические данные, летописные упоминания и легенды, передаваемые из поколения в поколение.

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