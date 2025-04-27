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Историки рассекретили первое название Днепра: как город назывался изначально

Юрий Берендий
27 апреля 2025, 17:14
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Историки рассекретили настоящее первое название Днепра, опровергнув мифы о его основании и раскрыв древнюю историю города со времен Киевской Руси.
Историки рассекретили первое название Днепра: как город назывался изначально
Какое первое название Днепра - как город Днепр назывался изначально / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Как раньше назывался Днепр
  • Сколько названий было у города Днепр

Город Днепр имеет гораздо более древнюю и богатую историю, чем считают многие. Команда историков YouTube-проекта "ШИУ" провела тщательное исследование и рассказала, как на самом деле назывался город раньше.

Главред выяснил, как в древности называли Днепр.

Кто основал Днепр

Украинские историки объяснили, что миф об основании Днепра Екатериной ІІ является лишь имперской выдумкой.

"Екатеринослав был основан на месте казацкой слободы, которая носила название Кошевые хутора", - рассказывают специалисты.

По их словам, так называемое "освоение новых территорий" сопровождалось сожжением старых городов и основанием новых российских поселений на их месте.

Историки отмечают, что местность возле современного Днепра была важным стратегическим пунктом еще во времена Киевской Руси. На Монастырском острове уже в IX веке княжеские дружины останавливались для отдыха перед походами на юг.

"Здесь в 870 году был построен монастырь, возможно, в честь святого Андрея Первозванного", - сообщают исследователи.

Какое старое название Днепра

Согласно исследованиям академика Бориса Рыбакова, именно на территории современного Днепра располагался древнерусский город Пересечень.

Он был одним из главных центров уличей - русского племени, которое активно торговало с Киевской землей и кочевниками-печенегами.

"Здесь когда-то существовал большой, мощный торговый город, который еще и служил базой для русской армии", - объясняют историки.

Таким образом, настоящим первым названием территории, где сегодня стоит Днепр, был город Пересечень.

Смотрите видео о том, какое первое название Днепра:

К этому выводу присоединяется и директор Института развития Днепра Александр Поль в колонке для NV.

"Днепр имеет чрезвычайно богатую историю, и Екатерине вместе с Потемкиным выбирать название после завоевания этой территории было бы из чего. В пределах города существовал с IX по XIII столетие город Пересечень - столица русского племени уличей", - отмечает он.

Сколько названий было у города Днепр

Также эксперт Владимир Панченко акцентирует внимание на существовании десятков населенных пунктов в пределах будущего Днепра.

"До разрушения Запорожской Сечи возникало и исчезало более десятка городов, крепостей, слобод, зимовников, хуторов и даже монастырь-крепость. Самар, Каменка, Таромское, Половица, Обуховка, Кодак, Монастырск", - добавляет Панченко.

По словам Панченко, больше всего шансов стать "прародителем" современного Днепра имели города Самара и Новый Кодак. В последнем, например, проживало 5000 жителей, и именно там разместили императрицу Екатерину II во время ее путешествия в 1787 году.

Когда Днепр назывался Новороссийском

В дальнейшей истории город несколько раз менял название. В 1798 году император Павел I переименовал Екатеринослав в Новороссийск, но уже в 1801 году Александр I вернул прежнее название. Во время освободительной борьбы 1918-1921 годов город имел неофициальное название Сичеслав. После победы большевиков планировалось назвать его Красноднепровском, Ленинославом или Металлистом.

Окончательное советское наименование Днепропетровск связано с фамилией большевика Григория Петровского. А уже в 2016 году, согласно Закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине", город официально получил современное название - Днепр.

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Что известно о Владимире Панченко

Владимир Панченко - украинский экономист, общественный деятель и предприниматель, директор Института экономических и общественных исследований имени Александра Поля с 2015 года.

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