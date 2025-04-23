Совсем не так, как сейчас: историк объяснил, как украинцы ели сало в 17 веке

Украинская шляхта в XVII веке ела сало совсем не так, как привыкли сегодня, и этот изящный ритуал описал еще французский путешественник Гийом де Боплан.

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Рецепт сала - как украинцы ели сало в 17 веке / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Как ели сало в 17 веке

Как правильно есть сало

Что ели украинцы в 17 веке

Сало - неотъемлемая часть украинской кухни и символ национальной гастрономической культуры. Но еще несколько веков назад его ели совсем иначе, чем сегодня. Украинская шляхта XVII века имела свой особый, деликатный способ потребления сала, который поразил даже европейских путешественников.

Главред выяснил, как ели сало раньше в Украине.

Как украинская шляхта ела сало - свидетельство Боплана

Об изысканных гастрономических предпочтениях украинской интеллигенции XVII века подробно рассказал профессиональный украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube.

Он ссылается на уникальный источник - мемуары французского инженера-картографа Гийома Левассера де Боплана, который в первой половине XVII века путешествовал по Украине и оставил много описаний быта, традиций и кухни местного населения.

"Французский инженер-картограф Гийом Левассер де Боплан на первую половину XVII века нам оставил не только свои прекрасные карты, где он очень подробно описал Украину, но и то, как шляхта украинская ела сало", - рассказывает Александр Алферов.

Смотрите видео о том, как в древности ели сало:

Историк приводит уникальный рецепт украинской шляхты, который Боплан наблюдал во время одного из пиров.

"Каждый шляхтич берет от кавалка вареного сала кусок, разрезая его меленько кубиками величиной с игральную кость и ест ложкой с гороховым пюре. И это для них очень вкусное блюдо, его глотают не жуя", - цитирует описание Боплана Алферов.

Еда как символ культуры - история украинской кухни

В отличие от современного привычного употребления сала с хлебом, чесноком или луком, украинская элита XVII века предпочитала более изящные способы подачи. Вареное сало в сочетании с гороховым пюре - это пример того, как простые ингредиенты превращались в деликатес в благородных домах.

"Это чрезвычайно интересный способ из 17-го века", - подчеркивает историк Алферов, акцентируя внимание на том, что история украинской кухни многогранна и порой может удивить даже самых ярых ценителей традиционных блюд.

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Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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