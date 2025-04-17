Секрет раскрыт: для чего в РФ строили многоэтажки 'на ножках'

В советской архитектуре встречаются немало необычных решений, и дома "на ножках" - пример сочетания функциональности, моды и инженерного замысла.

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Для чего в РФ строили многоэтажки на ножках - секрет раскрыт / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Для чего строили дома на ножках

Как называется дом на ножках

Зачем в СССР строили дома в виде бочек

Когда речь заходит об архитектуре СССР, перед глазами возникают сталинки и хрущевки, но среди советской застройки встречаются и здания на опорах, или, как их часто называют, дома "на ножках". Эти необычные сооружения не только удивляли видом, но и имели вполне практическое назначение.

Главред выяснил, зачем в СССР строили дома на ножках.

Почему в СССР в домах не было первого этажа

Дома на "ножках" начали возводить еще в 1930-х, однако их активное строительство стартовало в 60-х годах. Как отмечает издание OBOZ.UA, причин такой архитектуры было несколько:

1. Мода и влияние конструктивизма.

Расцвет архитектурного модернизма побудил проектантов к поиску новых решений. Благодаря ножкам появлялся эффект легкости и открытого пространства. Это делало типичную советскую застройку более выразительной.

2. Проветривание зданий.

Поднятая над землей конструкция позволяла лучше проветривать фундамент и предотвращала влажность, что положительно влияло на долговечность сооружений.

3. Удобство для пешеходов.

"Такие дома "на ножках" довольно удобны для жителей города, ведь пешеходам больше не нужно было обходить их в случае необходимости. Люди могли без проблем ходить под зданием, что немного экономило время", - говорится в материале.

4. Избежание неудобств первого этажа.

Первые этажи в советских многоэтажках имели ряд недостатков - запахи из подвала, повышенный уровень шума и риск ограблений. Отказ от первого жилого этажа частично решал эти проблемы.

Несмотря на преимущества, такая архитектура не стала массовой - в дальнейшем советское строительство ориентировалось на удешевление, и "ножки" уступили место более бюджетным решениям.

Для кого в СССР строили дома-цистерны

Интересную параллель со строительством советских времен приводит блогер, автор YouTube-канала "Историк", который поделился воспоминаниями о еще одной архитектурной особенности СССР - мобильных "домах-бочках".

"В 70-х годах возникла потребность заменить мобильные вагончики, которые не выдерживали северных морозов. Так появились цилиндрические модули, которые могли функционировать при -65°C и выдерживать ветер до 60 м/с", - объясняет эксперт.

Смотрите видео о том, зачем в СССР строили дома-бочки:

Так называемые СУП-2М, или цельнометаллические унифицированные блоки, были удобные, легкие, устойчивые к холоду и транспортабельные. Их форма в виде бочки уменьшала теплопотери, а водяное отопление работало по принципу "теплого пола". Это был настоящий прорыв в мобильном домостроении.

"Несмотря на то, что прошло уже более 40 лет, такие 'бочки' до сих пор можно увидеть - например, на базах отдыха или дачах", - добавляет блогер.

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Что известно о YouTube-канале "Историк"? YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала - более 600 подписчиков.

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