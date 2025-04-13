Полная противоположность украинскому: что на самом деле означают цвета флага РФ

Имеет ли российский флаг глубокое символическое значение, или это лишь случайное сочетание цветов без всякой исторической сути - объяснил украинский историк.

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Что означает флаг России - что символизируют цвета флага РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Что означает флаг России

Откуда произошел российский флаг

Что означает триколор

Многие считают, что каждый национальный флаг имеет глубокое историческое или символическое значение. Но касается ли это российского триколора? Профессиональный украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube развенчивает этот миф и объясняет, почему российский флаг на самом деле ничего не значит.

Главред выяснил, что означают цвета российского флага.

Когда в России появился триколор

Происхождение российского флага - не более, чем заимствование.

"Российский флаг означает... ничего не означает. Совсем!" - подчеркивает Александр Алферов.

По словам историка, триколор - бело-сине-красный флаг - появился только в 1693 году, во время правления московского царя Петра I.

Смотрите видео о том, какое смысловое значение несут цвета российского триколора:

Причем, как отмечает эксперт, цвета были позаимствованы из флага голландского торгового флота, поскольку Петр находился под впечатлением от западноевропейской морской культуры.

"Эти полосы были позаимствованы у флага голландского торгового флота", - объясняет Алферов.

Что означает флаг РФ - что символизируют цвета флагов

В отличие от украинского флага, где желтый и синий отражают природные богатства (пшеницу, небо, солнце, море) или же происходят от гербовых цветов Руси (золотой лев Галицко-Волынского княжества), российский триколор лишен такой символики.

"Мы с вами будем думать, что наши цвета - это солнце и небо, или же историческая гербовая традиция Руси. А у них флаг - это просто случайный набор полос. У них флаг ничего не значит, потому что в нем нет никакой сакральной сути, в нем нет никакой истории, чем украденные цвета", - подчеркивает историк.

И если украинцы десятилетиями осмысливают, что символизируют небо и пшеница, желтый и синий, солнце и море, то российский флаг, по словам Алферова, - просто копия, лишенная смысла.

Как легко запомнить цвета российского флага и при чем тут КГБ

Иронично, но эффективно, Александр Алферов предлагает ассоциативный способ запомнить российские цвета.

"Мой маленький рецепт: Красный, Голубой, Белый - КГБ. Вот и все, что надо запомнить", - резюмирует он.

Понимание истинного происхождения национальных символов помогает отделять правду от политической манипуляции. И если российский триколор часто пытаются представить как величественный символ имперского наследия, то факты, приведенные историком, свидетельствуют о его заимствованном и искусственном происхождении.

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Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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