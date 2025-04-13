Полная противоположность украинскому: что на самом деле означают цвета флага РФ

Вы узнаете:
- Что означает флаг России
- Откуда произошел российский флаг
- Что означает триколор
Многие считают, что каждый национальный флаг имеет глубокое историческое или символическое значение. Но касается ли это российского триколора? Профессиональный украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube развенчивает этот миф и объясняет, почему российский флаг на самом деле ничего не значит.
Главред выяснил, что означают цвета российского флага.
Когда в России появился триколор
Происхождение российского флага - не более, чем заимствование.
"Российский флаг означает... ничего не означает. Совсем!" - подчеркивает Александр Алферов.
По словам историка, триколор - бело-сине-красный флаг - появился только в 1693 году, во время правления московского царя Петра I.
Смотрите видео о том, какое смысловое значение несут цвета российского триколора:
Причем, как отмечает эксперт, цвета были позаимствованы из флага голландского торгового флота, поскольку Петр находился под впечатлением от западноевропейской морской культуры.
"Эти полосы были позаимствованы у флага голландского торгового флота", - объясняет Алферов.
Что означает флаг РФ - что символизируют цвета флагов
В отличие от украинского флага, где желтый и синий отражают природные богатства (пшеницу, небо, солнце, море) или же происходят от гербовых цветов Руси (золотой лев Галицко-Волынского княжества), российский триколор лишен такой символики.
"Мы с вами будем думать, что наши цвета - это солнце и небо, или же историческая гербовая традиция Руси. А у них флаг - это просто случайный набор полос. У них флаг ничего не значит, потому что в нем нет никакой сакральной сути, в нем нет никакой истории, чем украденные цвета", - подчеркивает историк.
И если украинцы десятилетиями осмысливают, что символизируют небо и пшеница, желтый и синий, солнце и море, то российский флаг, по словам Алферова, - просто копия, лишенная смысла.
Как легко запомнить цвета российского флага и при чем тут КГБ
Иронично, но эффективно, Александр Алферов предлагает ассоциативный способ запомнить российские цвета.
"Мой маленький рецепт: Красный, Голубой, Белый - КГБ. Вот и все, что надо запомнить", - резюмирует он.
Понимание истинного происхождения национальных символов помогает отделять правду от политической манипуляции. И если российский триколор часто пытаются представить как величественный символ имперского наследия, то факты, приведенные историком, свидетельствуют о его заимствованном и искусственном происхождении.
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Кто такой Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.
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