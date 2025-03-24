Какое первое название Москвы: историк сделал неожиданное открытие

До основания Москвы эта территория имела совсем другое название, как указывает историк, ее история связана с борьбой за власть и политическими интригами.

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Какое первое название Москвы - как раньше называлась Москва / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Как по-другому называют Москву

Как называлась Москва в самом начале

До появления города Москва эта местность имела совсем другое название. Украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube рассказывает, что изначально эта территория называлась Кучковое поле, и это место связано с драматическими историческими событиями.

Главред выяснил, как называлась Москва раньше.

Как раньше называлась Москва

До основания Москвы территория, где она ныне расположена, принадлежала боярину Степану Кучке.

"Первоначально эта местность называлась не Москва. Москва - это в честь реки, которая там течет. А само место называлось Кучков или Кучковое поле в честь боярина, который владел этими землями - Степана Кучки", - отметил Алферов.

Смотрите видео о том, как раньше называли Москву:

Однако Юрий Долгорукий, который стремился получить эти земли, жестоко расправился с Кучкой, казнив его.

Политические интриги и заговор

Юрий Долгорукий не просто захватил территорию, но и использовал семью убитого боярина в своих интересах. Он выдал своего сына за дочь Кучки - Улиту. Однако она не простила смерти отца.

"Улита, помня убитого отца и отобранные Кучкины поля, приняла участие в заговоре против Андрея Боголюбского, которого беспощадно убили", - резюмировал он.

Кроме того, некоторое время названия "Москва" и "Кучков" употребляли параллельно, о чем свидетельствует летопись под 1176 г.

Как отмечает Александр Алферов, это еще один пример того, как история влияет на современность.

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Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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