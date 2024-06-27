Старше Киева на сотни лет: какой самый старый город в Украине - знают не все

Самый старый город Украины на несколько сотен лет старше Киева, а самому молодому - нет еще и 40 лет. Главред выяснил, как называются эти города в Украине.

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Какой город в Украине самый старый - историк удивил ответом / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Самый старый город на территории Украины является одновременно одним из старейших городов всего мира и это не Киев или Чернигов. Этот город находится на юге Украины и издавна считается стратегическим на Черноморском побережье. О том, какой город является самым старым в Украине рассказал историк Александр Алферов в своем видео на YouTube.

Какой город является самым старым в Украине

По его словам, именно Белгород-Днестровский, ранее известный как Аккерман, является одним из старейших городов Украины с богатой историей, которая насчитывает более 2,5 тысячи лет. Расположенный на правом берегу Днестровского лимана, он был основан еще в VI веке до н.э. греческими колонистами.

"Этот город основали в 6 веке до нашей эры под названием Офиуса. Затем они изменили название и город стал называться Тира", - указывает Алферов.

В средневековье город находился под контролем разных государств и народов, включая Киевскую Русь, Болгарское царство, Венгерское королевство, Золотую Орду, Молдавское княжество и Османскую империю.

"Во времена Киевской Руси оно имело название Билград (Белгород). Затем изменили название на Аспрокастру. Затем, в конце концов, тоже были изменения названий, например, как Мальвокастро, Монкастро или Маврокастро", - сказал он.

Смотрите видео о том, какой город является самым старым в Украине:

Историк добавляет, в XIII-XIV веках город был известен под названием Аккерман.

"В конце концов, мы его знаем под названием Аккерман, под которым он входил в украинское государство в 1918 году. В конце концов, этот город получил название, которое мы сегодня знаем Белгород-Днестровский. В 1999 году этот город отмечал свой юбилей - 2500 лет. И всемирная организация UNESCO признала, что этот город является одним из старейших в мире", - резюмировал он.

Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

Какой город является самым молодым в Украине

Самым молодым городом Украины является Славутич, который начал строиться после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Окончательно строительство было завершено в 1988 году. Сейчас, как и более 30 лет назад, абсолютное большинство жителей это бывшие или нынешние работники ЧАЭС. Об этом сообщил тревел-блогер под ником @Patria project в своем Instagram.

"Город уникален тем, что построен кварталами, которые строили архитекторы со всего бывшего Советского Союза. Славутич имеет 12 кварталов: Бакинский, Белгородский, Вильнюсский, Добрынинский, Киевский, Ереванский, Ленинградский, Московский, Рижский, Таллинский, Тбилисский и Черниговский", - написал он.

По его словам, город чрезвычайно густо засажен и окружен сосновым лесом. Полностью пешеходный, общественный транспорт отсутствует как и мусор на улицах.

"Очень опрятно. Особенно поражает ощущение тишины и покоя. Другого такого города в Украине я еще не видел", - сказал блогер.

Кроме того, он добавил, что Славутич, хоть и находится, почти на границе с Беларусью и окружен Черниговской областью, относится административно к Киевской области. Такое решение было принято еще с самого начала его строительства и связано с вышеприведенными причинами, которые упираются в аварию на ЧАЭС.

"А еще и до этого, Славутич - город, где примерно до 2010-х годов рождаемость превышала смертность. Здесь очень много молодежи. Если вы хотите взглянуть как выглядит типичный советский город прошлого века - вам в Славутич", - резюмировал тревел-блогер.

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