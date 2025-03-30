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Россияне будут массово идти в наступление уже в ближайшие дни: что задумал Путин

Мария Николишин
30 марта 2025, 20:51
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Путин пытается выжать все возможное из своего войска.
Россияне будут массово идти в наступление уже в ближайшие дни: что задумал Путин
Наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, wikimedia.org

Главное из заявления эксперта:

  • Количество атак врага возросло на Покровском и Лиманском направлениях
  • РФ затягивает переговоры, потому что нет успеха у Покровска

В ближайшие дни могут начаться агрессивные наступления российских оккупантов на востоке Украины. Об этом заявил военный эксперт Иван Тимочко в эфире телемарафона.

По его словам, тенденция к увеличению количества вражеских атак, в частности на Покровском и Лиманском направлениях наблюдается "крайнюю неделю".

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Тимочко отмечает, что заметная активизация противника вызвана переговорами о возможном прекращении огня. Он отметил, что оккупантам не удается захватить Покровск, хотя Путин приказал это сделать еще в 2022 году.

"Результаты не достигнуты, мирные переговоры все больше и больше переходят в такую фазу, по которой видно, что затягивает (прекращение огня - ред.) именно Россия", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, РФ затягивает переговоры потому, что не имела результатов в загаданной наступательной операции.

"Выходить на переговоры для Путина, как он считает, не достигнув результатов, это позиция слабого. Поэтому сейчас он пытается выжать все возможное из своего войска для того, чтобы оно прорвало оборону украинских войск. Должны также осознавать, что Путину его генералы докладывают - "еще немного, дайте еще одну армию и мы прорвемся и зайдем в Киев"", - отметил Тимочко.

Он также добавил, что на Покровском направлении противник стирает одни из лучших сил, что приводит к общему ослаблению армии РФ.

Россияне будут массово идти в наступление уже в ближайшие дни: что задумал Путин
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, заместитель командира 1-го механизированного батальона 42-й отдельной механизированной бригады Святослав Лесюк заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России нарастила интенсивность боевых действий в Торецке и пытается обойти город с флангов.

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты все активнее применяют легкую технику на одном из направлений фронта. Недавно армия Путина использовала для штурма 40 мотоциклов.

Кроме того, издание Reuters писало, что украинские войска продолжают боевые действия на территории России, в частности в Белгородской области.

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Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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