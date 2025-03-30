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ВСУ оттесняют врага: аналитики сообщили об успехе на двух направлениях фронта

Анна Косик
30 марта 2025, 08:34
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Украинские военные контратаковали армию РФ на нескольких направлениях, однако и у врага есть продвижение на фронте.
ВСУ, боевые действия в Белгородской области
Продвижение украинских военных подтверждают геолокационные кадры / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с карты ISW

Главное:

  • ВСУ продвинулись на Покровском направлении и в Белгородской области
  • Продвижение врага зафиксировано на трех направлениях

Силы обороны Украины недавно продвинулись в северо-западной части Белгородской области страны-агрессора России. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

Геолокационные кадры от 29 марта подтверждают, что ВСУ продвинулись в восточную часть населенного пункта Поповка. В то же время российские блогеры заявили о продолжении атак ВСУ возле села и соседней Демидовки.

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Кроме этого российские источники сообщали о контратаках ВСУ у Часового Яра и Котляровки, что в Донецкой области, а также Степного и Щербаков Запорожской области.

Часов Яр Инфографика
Часов Яр / Инфографика: Главред

Аналитики ISW подтвердили успех украинских защитников на Покровском направлении, где, согласно геолокационным кадрам, ВСУ продвинулись на запад от Шевченко.

Однако и у врага есть успехи на этом и других участках фронта. Геолокационные кадры от 29 марта подтверждают успех оккупационных войск РФ на юго-западе от Котляровки и на востоке от Богдановки, а также оккупацию Преображенки.

Оккупанты усилили атаки в этом районе и, вероятно, пытаются продвинуться вдоль трассы, соединяющей Покровск с Константиновкой, и на юго-запад от Покровска в направлении админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

"Однако российские войска, похоже, не сосредоточены на нападении непосредственно вокруг Покровска или на него, а украинские силы продолжают проводить локализованные контратаки непосредственно к югу от города", - говорится в отчете.

Также вражеские войска недавно продвинулись на западной окраине Торецка, к западу от Торецка и к северу от Дружбы. Успехи есть у противника и на Купянском направлении. Там войска РФ продвинулись на север от Степной Новоселовки.

Успехи ВСУ на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины атаковали командно-наблюдательный пункт батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии. Он был размещен в районе Викторовка - Успеновка на территории Курской области РФ.

Ранее стало известно, что украинские войска продолжают боевые действия на территории России, в частности в Белгородской области. Российские военные блогеры сообщают о продолжающихся столкновениях, тогда как западные аналитики заявляют, что ВСУ смогли продвинуться вглубь российской территории на несколько километров.

Накануне сообщалось, что системность контратакующих действий Сил обороны приводит к тому, что на Покровском направлении идут жестокие бои, но нет продвижения российских войск.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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