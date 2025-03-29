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ВСУ круто продвинулись вглубь Белгородской области: новые детали от ISW

Даяна Швец
29 марта 2025, 09:04
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Россияне признали успехи ВСУ возле Поповки, украинские силы укрепляют оборону.
Белгородская область, ВСУ
Что известно о продвижении ВСУ на Белгородщине / Коллаж: Главред, фото: ISW, 43 ОАБр

Главные выводы ISW:

  • Украинские войска укрепили позиции возле Поповки.
  • Российские войска движутся к Гуево возле Суджи.

Силы обороны Украины продолжают продвижение в Белгородской области. Как свидетельствуют геолокационные снимки, обнародованные 28 марта, украинские войска закрепились в восточной части Поповки, расположенной к северо-западу от Белгорода. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские "военные корреспонденты" подтвердили продвижение ВСУ к окраинам Поповки, однако назвали этот населенный пункт "серой зоной", не контролируемой ни одной из сторон.

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Кроме того, по данным российских блогеров, украинские военные совершили атаки возле населенных пунктов Демидовка (восточнее Поповки) и Графовка (юго-восток от Поповки).

В это время российские войска активизировались на границе с Курской областью. Геолокационные материалы, обнародованные в тот же день, показывают, что подразделения РФ приблизились к северным окраинам Гуево, расположенного южнее города Суджа.

Суджа - что известно о городе
Суджа - что известно о городе / Главред - инфографика

По словам российских военкоров, армия РФ ведет наступательные действия в Курской области неподалеку Олешни (юго-запад от Суджи) и Гоголевки, а также в Сумской области - вблизи Владимировки, Веселовки и Журавки.

В свою очередь, украинские силы продолжают удерживать позиции на юге Гуево, в населенных пунктах Горналь (южнее Гуево) и Олешня.

Что происходит в Белгородской области - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Силы обороны Украины продвинулись на северо-западе Белгородской области РФ в районе Демидовки. Кроме этого, ВСУ сбили четыре российских вертолета над регионом.

В то же время военный обозреватель Денис Попович объяснил, какую задачу могут выполнять воины на вражеской территории. По его словам, ВСУ могут разворачивать определенные действия в Белгородской области, чтобы снять российское давление на территории Курской области.

А вот генерал-майор Виктор Назаров считает, что операция ВСУ в Белгородской области может улучшить позиции Украины в контексте переговоров за счет контроля над большим количеством территории страны-агрессора РФ.

Больше новостей о фронте:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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