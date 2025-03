ВСУ круто продвинулись вглубь Белгородской области: новые детали от ISW

Главные выводы ISW:

Силы обороны Украины продолжают продвижение в Белгородской области. Как свидетельствуют геолокационные снимки, обнародованные 28 марта, украинские войска закрепились в восточной части Поповки, расположенной к северо-западу от Белгорода. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские "военные корреспонденты" подтвердили продвижение ВСУ к окраинам Поповки, однако назвали этот населенный пункт "серой зоной", не контролируемой ни одной из сторон.

Кроме того, по данным российских блогеров, украинские военные совершили атаки возле населенных пунктов Демидовка (восточнее Поповки) и Графовка (юго-восток от Поповки).

В это время российские войска активизировались на границе с Курской областью. Геолокационные материалы, обнародованные в тот же день, показывают, что подразделения РФ приблизились к северным окраинам Гуево, расположенного южнее города Суджа.

По словам российских военкоров, армия РФ ведет наступательные действия в Курской области неподалеку Олешни (юго-запад от Суджи) и Гоголевки, а также в Сумской области - вблизи Владимировки, Веселовки и Журавки.

В свою очередь, украинские силы продолжают удерживать позиции на юге Гуево, в населенных пунктах Горналь (южнее Гуево) и Олешня.

В то же время военный обозреватель Денис Попович объяснил, какую задачу могут выполнять воины на вражеской территории. По его словам, ВСУ могут разворачивать определенные действия в Белгородской области, чтобы снять российское давление на территории Курской области.

А вот генерал-майор Виктор Назаров считает, что операция ВСУ в Белгородской области может улучшить позиции Украины в контексте переговоров за счет контроля над большим количеством территории страны-агрессора РФ.

