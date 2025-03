Минус 4 вертолета и 2 моста: ВСУ продвинулись в Белгородской области

Ключевые тезисы:

Силы обороны Украины продвинулись на северо-западе Белгородской области РФ в районе Демидовки. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что ВСУ начали ограниченные атаки на северо-западе Белгородской области 18 марта, и в течение последних 6 дней достигли незначительного прогресса в направлении Графовки (к юго-востоку от Демидовки) и Прилесья (к югу от Демидовки).

24 марта российские блогеры говорили, что ВСУ также начали атаку в направлении Поповки (к западу от Демидовки).

Источники ISW также рассказывали, что РФ передислоцировала пограничников, чеченские силы "Ахмата", подразделения Северной группировки войск и подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) для ответа на украинские атаки на северо-западе Белгородской области.

"Похоже, что ВСУ применяют удары на большом расстоянии, чтобы усложнить материально-техническое обеспечение войск РФ, их командование и контроль в этом районе", - отмечают аналитики.

Кроме того, сообщается, что недавно украинские войска нанесли два удара по российским командным пунктам на западе Белгородской области, уничтожив средства связи войск РФ.

Силы специальных операций (ССО) Украины 24 марта сообщили, что украинские войска сбили четыре российских вертолета над Белгородской областью.

При этом, по словам аналитиков, российские "военкоры" утверждали, что ВСУ недавно нанесли удары по мосту вблизи Графовки и еще одному мосту вблизи Надежки, что, вероятно, усложнит логистику войск РФ в этом районе.

Напомним, как сообщал Главред, 20 марта в Институте изучения войны заявили, что ВСУ продвинулись в Белгородскую область РФ, но пока не понятно, удерживают ли они эти позиции.

В материале Bild говорилось, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают наступление в приграничных районах Белгородской области РФ. ВСУ наступают на несколько населенных пунктов в 10-километровой полосе, часть подразделений продвинулась на глубину от 500 метров до 2 км от границы.

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины успешно поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400 в Белгородской области страны-агрессора России.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.