Успешное поражение цели: ВСУ уничтожили важную технику РФ в Белгородской области

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- ВСУ поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400
- Они нанесли удары по целям на территории Белгородской области
Силы обороны Украины успешно поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400 в Белгородской области страны-агрессора России. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Вчера днем подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках дальнего огневого поражения нанесли точные удары по военным целям российского агрессора на территории Белгородской области", - говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что атакованы позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка оккупационной армии РФ.
"Зафиксировано прекращение функционирования радиолокационной станции 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400, что свидетельствует об успешном поражении цели", - отметили в Генштабе.
В ведомстве также подчеркнули, что украинские ракетчики удачно отработали и по позициям радиолокационной роты радиотехнического батальона 336 радиотехнического полка российских захватчиков. Подтверждено повреждение техники и оборудования этого подразделения.
Удары по врагу - что известно
Как сообщал Главред, 16 января в оккупированном РФ районе Запорожской области Силы обороны поразили место расположения российских захватчиков. В результате взрыва уничтожено помещение, где располагались российские оккупанты.
В ночь на 14 января Силы обороны Украины осуществили массовый удар по военным объектам россиян. Были поражены цели на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине России. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и республике Татарстан.
13 января под удар попал Брянский химический завод. Это предприятие является одним из ключевых элементов российской военной промышленности.
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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