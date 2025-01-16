В Часовом Яру россияне прячутся в трубах канала: в ВСУ назвали причину

Оккупанты применяют тактику, которая включает артиллерийские обстрелы, штурмовые действия малыми группами и минирование, рассказал Дмитрий Запорожец.

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Россияне используют канал Северский Донец - Донбасс, чтобы прорвать оборону Часового Яра / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, скріншот deepstatemap.live

Ключевые тезисы Запорожца:

Оккупанты наступают на направлениях Часового Яра и Торецка

Войска РФ используют трубы канала Северский Донец-Донбасс, чтобы прорвать оборону города

ВСУ фиксируют перемещение врага в укрытиях и уничтожают с помощью дронов

Российские войска продолжают интенсивные наступательные действия на направлениях Часового Яра и Торецка. Оккупанты используют трубы канала Северский Донец-Донбасс для накопления сил и попыток прорвать оборону города. Об этом сообщил представитель ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона.

"Что касается ситуации в Часовом Яру, то враг активно использует трубы канала Северский Донец для укрытия в нем во время непогоды. Сейчас в Донецкой области мы часто наблюдаем утром туман, и враг активно использует этот период времени для того, чтобы накапливаться в этих трубах, а затем по возможности перемещаться вглубь города утром или ночью", - отметил он. видео дня

По его словам, украинские операторы дронов регулярно фиксируют перемещение врага в укрытиях. ВСУ применяют все возможные средства для уничтожения оккупационных войск в местах их скопления.

Запорожец также рассказал, что ситуация в районах Часового Яра и Торецка остается одной из самых сложных по всей линии фронта. В течение последних суток зафиксировано 608 обстрелов в районе Торецка и 430 обстрелов вблизи Часового Яра.

"Враг сейчас штурмует малыми группами под прикрытием минометов и FPV-дронов. Фиксируем, что противник перемещается с противопехотными минами ТМ-62 и применяет их для минирования зданий и логистических путей", - добавил спикер.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил, что на фронте идут тяжелые бои. Однако врагу не удается достичь стратегической цели ни на одном из участков фронта.

Также генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что для российского диктатора Владимира Путина Покровск приобрел стратегическое значение. Он хочет использовать захват города как аргумент в будущих переговорах, демонстрируя якобы успехи "спецоперации".

Как сообщал Главред, российские войска пытаются продвигаться в Торецке Донецкой области, который является важным транспортным узлом. Его потеря создаст угрозу для Константиновки, Славянска и других населенных пунктов, подчеркнул рассказал офицер 12-й бригады Азов.

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