РФ не удается достичь целей на фронте: Сырский заявил о тяжелой ситуации

На большинстве направлений идут тяжелые бои, но врагу не удалось достичь своих целей.

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Сырский раскрыл ситуацию на фронте / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Главные тезисы Сырского:

На фронте ухудшается ситуация, но РФ нет успеха

США и в дальнейшем будут поддерживать Силы обороны

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сообщил, что ситуация на поле боя характеризуется тяжелыми боями. В то же время врагу не удается достичь стратегической цели ни на одном из участков фронта.

Во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки (США) Чальзом Брауном, Сырский выразил соболезнования по поводу масштабных пожаров в Калифорнии, говорится в заметке в Telegram-канале.

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Также стороны обсудили ситуацию на фронте. По словам главнокомандующего ВСУ, на большинстве направлений идут тяжелые бои, но врагу не удалось достичь стратегической цели ни на одном из участков.

"Поблагодарил генерала Брауна за положительную динамику в предоставлении материально-технической помощи, особенно в части поставки средств ПВО, тяжелой техники, артиллерийских и авиационных боеприпасов", - написал Сирский.

Браун, в свою очередь, сообщил, что США и в дальнейшем будут поддерживать Силы обороны.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ уничтожила важные объекты на Покровском направлении. Военные сообщили, что враг наносит авиационные, артиллерийские и ракетные удары по инфраструктуре и важным промышленным объектам на Покровском направлении.

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