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"Россияне об этом не думают": ВСУ могут осуществить неожиданную операцию в Крыму

Даяна Швец
15 января 2025, 16:35
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Обеспечение Крыма боеприпасами и горючим является изнурительным для РФ, ведь боевые корабли и авиация были перемещены в Краснодарский край.
Крым, взрыв
ВСУ подготовили неожиданности для РФ в Крыму / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, google.com/maps

Самое главное:

  • Российский флот и авиация покинули Крым
  • Десантная операция ВСУ в Крыму возможна, но есть и препятствия

Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун объяснил, почему операция по освобождению Крыма является сложной, но не исключенной. По его словам, украинские силы фактически лишили врага возможности использовать полуостров как мощный военный плацдарм.

"Россияне отвели флот, часть самолетов с аэродромов была передислоцирована, остались определенные гарнизоны и система ПВО. Поэтому Крым как военная единица уже не является такой мощью, как он был. Кроме того, обеспечивать Крым боеприпасами, горючим и т.д. просто изнурительно для России. Да и нет в этом смысла, потому что подавляющее большинство боевых кораблей теперь уже находится на территории Краснодарского края, туда же перебазированы основные силы самолетов. Все, что осталось в Крыму у россиян, - это так, демонстрация присутствия", - отметил эксперт на чате в Главреде.

По мнению Виктора Ягуна, даже небольшая десантная операция могла бы серьезно изменить ситуацию на поле боя, создав угрозу для группировок войск РФ в Херсонской и Запорожской областях.

"Потому что мы могли бы зайти в тыл группировке войск, которые находятся в Херсонской и Запорожской областях. Россияне об этом просто не думают. И это, кстати, один из вариантов того, что мы можем вычудить и на что не рассчитывает наш враг", - заявил Ягун.

Аэродромы Крым инфографика
Военные аэродромы в Крыму / Инфографика: Главред

Впрочем, Ягун обращает внимание, что осуществление такой операции усложняется по нескольким причинам.

"Только проблема в том, что у нас нет той десантной мощи и кораблей, которые бы могли это осуществить. А, кроме того, любая подобная операция была бы замечена врагом со спутников, дронов, самолетов и тому подобное. Поэтому сейчас провести определенную масштабную операцию с подготовкой и прикрытием очень трудно", - резюмировал Ягун.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Удары ВСУ по Крыму - что известно

Как писал Главред, в конце 2024 года Крым содрогнулся от мощных взрывов. Отмечалось, что их слышали в Камышовой и Казачьей бухтах.

По данным партизан, армия РФ готовит Крым к обороне от ударов ВСУ. Более того, ради усиления ПВО полуострова, оккупанты обнажили другие участки фронта.

Кроме этого, в Крыму проблемы с заграждениями и "мостом Путина". Штормы и прилеты от ВСУ значительно повредили фортификации РФ, к тому же украинцы продолжат наносить массированные удары по полуострову.

Больше интересных новостей о войне в Украине:

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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