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ВСУ переиграли РФ в ключевой точке фронта: где враг терпит поражение - 63 ОМБр

Даяна Швец
15 января 2025, 15:37
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Дроны в сочетании с артиллерией позволяют уничтожать до 80-90% техники противника.
ВСУ переиграли РФ в ключевой точке фронта: где враг терпит поражение - 63 ОМБр
ВСУ переигрывают врага на Лиманском направлении / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: deepstatemap

Ключевое:

  • На Лиманском направлении 90% техники врага уничтожают дроны ВСУ
  • ВСУ требуется пополнение личного состава

На Лиманском направлении украинские защитники имеют значительное преимущество над российскими войсками благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Об этом в эфире телемарафона рассказал командир 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Павел Юрчук.

"До 80-90% техники противника уничтожается нашими дронами и артиллерией. Врагу пока не удается достичь паритета, наши силы преобладают по количеству и точности применения беспилотных систем", - пояснил он.

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По словам командира, его подразделение активно использует беспилотники на оптоволокне, которые обеспечивают высокую точность поражения целей. Обеспечение артиллерией и дронами находится на высоком уровне, а боеприпасов хватает для выполнения боевых задач. Однако полковник отметил, что самой острой проблемой остается недостаточное пополнение личного состава.

Несмотря на это, украинские защитники сохраняют инициативу, действуя слаженно и экономно используя ресурсы, в отличие от врага, который бросает своих солдат на верную смерть.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Инфографика: Главред

"Для лучшего удержания полосы обороны нам действительно нужно больше людей. Но даже имея тысячи солдат, мы не будем применять человеческий ресурс так, как это делают россияне. Мы прекрасно понимаем, что одним человеческим ресурсом врага не выиграть", - подчеркнул Юрчук.

Какая ситуация на фронте сейчас - последние новости

Как сообщал Главред, несмотря на все вражеские штурмы и намерения врага переломить фронт, Путин не достиг целей до 20 января. Только на одном Покровском направлении агрессор несет потери по 360-480 солдат в день.

В то же время на Покровском направлении врагу удалось уничтожить позиции ВСУ. По словам украинских военных, сейчас принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Кроме этого, все выглядит так, что Кремль готовит новый удар в другой точке Украины. Как рассказал военный аналитик Денис Попович, 60 тысяч оккупантов "нависли" над Сумами.

Больше важных новостей:

Когда освободили Лиман

Первого октября 2022-го года украинские войска вошли в Лиман и освободили город от российских оккупантов, а второго октября Владимир Зеленский заявил, что город полностью зачищен.

После освобождения Лимана в нем обнаружены массовые захоронения. По предварительным данным, в одном из них похоронено около 200 гражданских, а в другом по крайней мере 20 украинских военнослужащих. Полиция начала эксгумацию, пишет Википедия.

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