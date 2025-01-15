Сильные штурмы не стихают: враг уничтожил позиции ВСУ на Покровском направлении

Что происходит на Покровском направлении:
- Оккупанты разрушили позиции украинских воинов
- Бои продолжаются в Лисовке, Шевченко и Нововасильевке
Во время штурма на Покровском направлении оккупанты разрушили некоторые позиции Сил обороны. Деталями поделились в оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Хортица" на своей странице Telegram-канале.
Несмотря на вражеские намерения, защитники Украины принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения.
На Покровском направлении агрессоры из России проводили наступательные действия в районах Елизаветовки, Луча, Петропавловки, Зеленого, Звёздного, Котлиного, Новоалександровки, Успеновки, Надеевки, Курахово, Дачного и Ясенового. В частности бои продолжались в Лисовке, Шевченко и Нововасильевке.
"Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - добавляет ОСУВ.
Ситуация на Покровском направлении - что известно
Ранее Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" уже сообщала, что позиции ВСУ разрушены на трех направлениях. Противник хочет прорвать оборону ВСУ в районах ряда населенных пунктов.
Как сообщал Главред, 70 тысяч агрессоров продвигаются в направлении Покровска, желая захватить город. Журналисты Forbes объяснили, какой капкан приготовили ВСУ врагу.
В свою очередь военный эксперт Роман Свитан подтвердил, что на Покровском направлении россияне в полуокружении. По его словам, российские оккупанты сами залезли в ловушку.
Больше новостей о ситуации на фронте:
- Украина сломала большое наступление Кремля: ВСУ ловко перехитрили РФ на Курщине
- 60 тысяч солдат РФ "нависли" над Сумами: Кремль готовит новый удар - эксперт
- Враг в 2 км от города: глава Купянской МВА раскрыл критическую правду
Что известно об ОСУВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред