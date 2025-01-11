Тучи над фронтом сгущаются: позиции ВСУ разрушены на трех направлениях

Враг активизировал наступательные действия на нескольких направлениях, но несет потери.

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Оккупанты разрушили позиции на трех направлениях / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 108 об тро

Что происходит на фронте:

Украинская артиллерия остановила атаки врага на Новопавловском направлении

ВСУ держат оборону на Покровском направлении

Россияне разрушили позиции ВСУ на трех направлениях

За прошедшие сутки российские войска сосредоточили основные штурмовые усилия на восточном участке фронта. Как сообщает Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" на своей странице Telegram, противник действовал преимущественно без применения бронетехники, пытаясь прорвать оборону ВСУ в районах ряда населенных пунктов.

Россияне атаковали в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Мирнограда, Зверового, Удачного, Котлиного, Новоалександровки, Новоелизаветовки и Янтарного. Также зафиксированы штурмовые действия вблизи города Курахово. Силы обороны сдерживают численное преимущество врага и мешают развитию его наступления.

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На Харьковщине российские штурмовые группы пытались атаковать Волчанск и Старицу, но были отбиты с потерями.

На Купянском направлении враг осуществлял попытки наступления вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Зеленого Гая, однако украинская оборона выстояла.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - отмечает "Хортица".

Купянск - что известно / Инфографика: Главред

В Белогоровке, как и в районах Грековки, Тернов и Макеевки на Лиманском направлении, враг не смог достичь успеха. На Краматорском и Торецком направлениях бои продолжались в Часовом Яру, Ступочках, Белой Горе и Торецке. Некоторые украинские позиции подверглись разрушениям, но мероприятия по выявлению и ликвидации штурмовых групп врага продолжаются.

В районах Зеленовки, Большой Новоселки и Времовки противник использовал боевые бронированные машины. В результате огневого поражения ВСУ уничтожили одну из машин вместе с десантом, остальная техника была повреждена.

Ситуация на фронте - что известно

Как писал Главред, по версии DeepState, армия РФ оккупировала Курахово. Захватчики продвинулись возле трех населенных пунктов.

Кроме этого, также названо вероятное направление атаки РФ. На протяжении почти трех лет войны военные эксперты не исключали вероятности повторного наступления врага на Киев, поэтому нельзя исключать такого варианта и сейчас.

В то же время на Курщине армия РФ и КНДР утопает в потерях. Подразделения из КНДР часто идут в бой без подготовки и артиллерийской поддержки, что только увеличивает их потери.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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