Путину нашептывают масштабировать войну: почему генералы РФ против мира - ISW

Что говорят аналитики ISW:

Высокопоставленные чиновники российских силовых структур и военного командования выступают за усиление боевых действий в Украине, категорически отвергая идею переговоров. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Согласно выводам экспертов ISW, российские силовики настаивают на активизации военных действий, несмотря на признание того, что вооруженные силы РФ не достигают значительных территориальных результатов, соизмеримых с масштабными потерями в живой силе и технике.

Российское командование продолжает нести серьезные потери личного состава, которые приводят лишь к тактическим успехам, без достижения стратегических целей. Однако эти потери не побуждают руководство РФ к поиску путей мирного урегулирования.

Зато российские силовики настаивают на необходимости усиления усилий, в частности через частичные призывы в резерв. Это позволит восполнить потери на фронте новыми ресурсами живой силы и техники.

Как сообщал Главред, по версии CNN, переговоры Киева и Москвы "на носу". Отмечается, что США поддерживают Украину перед важными переговорами.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскрыл рецепт, что заставит Путина подписать мир. Развертывание контингентов партнеров поможет завершить войну, считает глава Украины.

Дональд Трамп, к слову, запланировал конец войны до 30 апреля. Эксперт Павел Лакийчук ответил, удастся ли ему переиграть Россию.

Больше новостей о войне РФ и Украины:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.