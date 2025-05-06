Почему Украина не будет бить по Москве 9 мая и может выбрать другие цели - WP

Подозрения относительно планов Украины ударить по Москве 9 мая, по словам неназванного украинского чиновника, являются не более чем "хайпом", отмечает СМИ.

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Почему Украина не будет бить по Москве 9 мая / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале The Washington Post:

Украина не будет бить по Москве 9 мая, а может атаковать другие регионы

Удар по Москве 9 мая может вызвать недовольство со стороны США

Несмотря на серию атак дронов на Москву и рост беспокойства в столице РФ, украинские официальные лица отрицают намерения наносить удары во время празднования Дня Победы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

В пятницу Россия будет отмечать 80 лет с момента капитуляции нацистской Германии, и российский диктатор и военный преступник Владимир Путин будет принимать иностранных гостей, в частности лидера Китая Си Цзиньпина. На фоне этого в РФ распространяются предположения, что Украина может попытаться сорвать торжества и поставить Кремль в неудобное положение перед союзниками.

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Впрочем, высокопоставленный представитель украинских Сил обороны назвал такую атаку маловероятной из-за невысокой вероятности успеха.

"Как вы видите, они переместили все российские системы противовоздушной обороны для защиты Москвы. Даже если будет попытка, она не будет успешной. Возможно, могут быть украинские атаки на другие регионы, но не на Москву", - сказал он на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Другой чиновник отметил, что удар по мероприятию на Красной площади, где будут присутствовать лидеры Китая, Индии и ЕС - может вызвать жесткий ответ со стороны России и вызвать недовольство США. Он назвал эти подозрения не более чем "хайпом".

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 6 мая Москву атаковали ударные беспилотники. По словам мэра Сергея Собянина, силы ПВО сбили 19 дронов в Подмосковье, все из которых направлялись в российскую столицу. Один из БПЛА упал в районе Каширского шоссе, повредив жилой дом.

Военный аналитик Михаил Жирохов расценил эти удары как элемент "разведки боем", ведь они позволяют выявить слабые места российской противовоздушной обороны перед возможными более мощными атаками 8 и 10 мая.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко добавил, что 9 мая Украина может нанести новые удары беспилотниками по Москве, чтобы нарушить работу столичных аэропортов РФ.

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Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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