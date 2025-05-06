Разведка перед ударами на 9 мая: эксперт о массированной атаке дронов на РФ

Важно:
- Идет разведка боем для выявления слабых мест в системе ПВО РФ
- У РФ ограниченные возможности для эффективного перехвата БПЛА
Военный аналитик Михаил Жирохов считает, что ночные удары беспилотников по Москве и другим регионам России являются своего рода разведкой боем, направленной на выявление слабых мест в системе ПВО РФ перед возможными более масштабными атаками 8 и 10 мая.
Как подчеркнул он в эфире Radio NV, переброска Россией всех доступных средств ПВО под Москву была ожидаема, однако эффективность этих систем против дронов остаётся низкой.
"Очевидно, что у России крайне ограниченные возможности для эффективного перехвата наших БПЛА. Современные системы типа С-300 и С-400 просто не срабатывают на такие цели. Здесь требуется большое количество зенитных пушек и пулемётов — именно такие средства мы применяли при создании мобильных огневых групп", — пояснил Жирохов.
Он добавил, что непосредственно 9 мая атаки, скорее всего, не будет, а вот 8 или 10 мая возможны новые удары.
"Сейчас Украина, по сути, тестирует российскую ПВО, чтобы выявить наилучшие маршруты для дронов. Основная цель на данном этапе — достижение медийного и психологического эффекта. Удары по военным объектам пока не подтверждены, но сама по себе такая тактика играет важную роль в информационной войне", — заключил он.
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Ранее сообщалось о том, что ночью Москву атаковали дроны. Обломки одного из БПЛА попали в жилой дом на Каширском шоссе в Москве.
Как писал Главред, в Муроме дрон ударил в завод, производящий боеприпасы. На Муромском приборостроительном заводе сгорела проходная завода, а также один из складов выпускаемой продукции..
Напомним, ранее в городе Шуя Ивановской области РФ прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар. РосСМИ пишут об атаке на расположение 112-ой гвардейской ракетной бригады, которая причастна к ракетному удару по Сумам 13 апреля, который забрал жизни десятков украинцев.
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Кто такой Михаил Жирохов?
Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области.
Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.
Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.
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