В Муроме дрон ударил в завод, производящий боеприпасы для армии РФ

На Муромском приборостроительном заводе сгорела проходная завода, а также один из складов выпускаемой продукции.

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В Муроме вспыхнул масштабный пожар / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, t.me/astrapress

Кратко:

В Муроме прогремел взрывы

Дроны атаковали приборостроительный завод

После атаки дронов на оборонном заводе в городе Муром Владимирской области Росси вспыхнул крупный пожар. Площадь возгорания составила 720 кв. метров.

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что дроны атаковали завод в Вербовском районе города. В этом районе в частности расположен Муромский приборостроительный завод, который, среди прочего, производит средства инициирования и воспламенения боеприпасов для ВС РФ, МВД, ФСБ и других силовых структур РФ.

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Как рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев, причиной пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА.

"Беспилотная техника повредила два строения: в одном, как ранее говорилось, произошел пожар, он локализован. Второе пострадало незначительно, обошлось без возгораний, там тоже работают специалисты", – сказал Авдеев.

По данным источников Astra в МЧС РФ, сгорела проходная завода, а также один из складов выпускаемой продукции. На данный момент движение в районе завода перекрыто, добавляют местные жители.

Муромский приборостроительный завод входит в концерн Техмаш госкорпорации Ростех и является одним из основных производителей средств инициирования и воспламенения боеприпасов для всех родов войск Вооруженных Сил, МВД, ФСБ и других российских силовых структур.

В 2020 году руководитель АО МПЗ рассказывал, что муромский завод является "крупнейшим в Российской Федерации производителем капсюлей-воспламенителей".

С 2023 года завод находится под санкциями Украины и ЕС.

Как писал Главред, в ночь на 25 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы после того как ударные беспилотники "наведались" на аэродромы РФ. В частности, дроны были замечены в Новофедоровке и Каче.

В ночь на 17 апреля в городе Шуя Ивановской области РФ прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар. РосСМИ пишут об атаке на расположение 112-ой гвардейской ракетной бригады, которая причастна к ракетному удару по Сумам 13 апреля, который забрал жизни десятков украинцев.

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