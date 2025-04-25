Дроны атаковали аэродромы РФ в оккупированном Крыму: что известно

Кратко:
- Дроны атаковали оккупированный Крым
- Взрывы были слышны в Армянске и Красноперекопске
В ночь на 25 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы после того как ударные беспилотники "наведались" на аэродромы РФ. В частности, дроны были замечены в Новофедоровке и Каче.
Как сообщает мониторинговая группа Крымский ветер, звуки взрывов фиксировали в Армянске и Красноперекопске.
"Сегодня ночью БПЛА атаковали российские аэродромы в Новофедоровке и Каче, сообщают наши подписчики. Атака продолжалась около пяти часов подряд. Также взрывы слышали в Армянске и Красноперекопске", – говорится в сообщении.
Информации о последствиях удара пока нет.
Отметим, государственный военный аэродром Кача расположен в городской черте Севастополя на северной окраине города. Это старейший действующий аэродром, который функционирует с 1912 года и по настоящее время. Изначально создавался для обучения курсантов при Офицерской школе авиации на реке Кача. Эксплуатант аэродрома — 318-й отдельный смешанный авиационный полк Черноморского флота РФ, на аэродроме базируются самолёты Ан-26, Бе-12, а также вертолеты Ка-27.
В Новофедровке находится гарнизон авиаторов (ранее именовался Саки-4). Аэродром принимает все типы ВС без ограничений.
Как писал Главред, в ночь на 24 апреля в российской Коломне прогремели взрывы в результате атаки неизвестных беспилотников. Как сообщают росСМИ, там расположено АО Научно-производственная корпорация КБ машиностроения.
В ночь на 17 апреля в городе Шуя Ивановской области РФ прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар. РосСМИ пишут об атаке на расположение 112-ой гвардейской ракетной бригады, которая причастна к ракетному удару по Сумам 13 апреля, который забрал жизни десятков украинцев.
Другие новости:
- После мощных взрывов горят дома: в РФ пожаловались на массированную атаку дронов
- В Подмосковье прогремел мощный взрыв и поднялся дым - что известно
- На военном арсенале во Владимирской области РФ гремят взрывы - детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред