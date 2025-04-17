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Взрывы в Шуе: дроны атаковали военных РФ, которые били Искандерами по Сумам

Анна Ярославская
17 апреля 2025, 06:57
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Утром 16 апреля беспилотники уже атаковали 112-ю гвардейскую ракетную бригаду.
Взрыв в Шуе
Взрыв в Шуе прогремел в ночь на 17 апреля / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Российскую Шую атаковали дроны
  • Под удар попало расположение 112-й гвардейской ракетной бригады

В ночь на 17 апреля в городе Шуя Ивановской области РФ прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар. РосСМИ пишут об атаке на расположение 112-ой гвардейской ракетной бригады, которая причастна к ракетному удару по Сумам 13 апреля, который забрал жизни десятков украинцев.

Как пишет Telegram-канал Astra, местные власти ночью подтвердили угрозу атаки БПЛА.

видео дня

Ка видно на кадрах, заснятых местными жителями, сначала слышно звук пролетающих дронов, а потом раздается мощный взрыв.

Момент повторной атаки на 112-ую гвардейскую ракетную бригаду в Шуе Ивановской области попал на видео:

Скриншот

Как писал Главред, Главное управление разведки Украины сообщало, что 112-я ракетная бригада ударила по Сумам двумя баллистическими ракетами типа Искандер-М/KN-23.

Утром 16 апреля беспилотники уже атаковали 112-ю гвардейскую ракетную бригаду.

15 апреля Генштаб ВСУ заявил об ударе по дислокации 448-й ракетной бригады в Курской области. Это еще одна ракетная бригада, которая обстреляла Сумы 13 апреля.

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ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

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