Взрывы в Шуе: дроны атаковали военных РФ, которые били Искандерами по Сумам

Утром 16 апреля беспилотники уже атаковали 112-ю гвардейскую ракетную бригаду.

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Взрыв в Шуе прогремел в ночь на 17 апреля / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Российскую Шую атаковали дроны

Под удар попало расположение 112-й гвардейской ракетной бригады

В ночь на 17 апреля в городе Шуя Ивановской области РФ прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар. РосСМИ пишут об атаке на расположение 112-ой гвардейской ракетной бригады, которая причастна к ракетному удару по Сумам 13 апреля, который забрал жизни десятков украинцев.

Как пишет Telegram-канал Astra, местные власти ночью подтвердили угрозу атаки БПЛА.

видео дня

Ка видно на кадрах, заснятых местными жителями, сначала слышно звук пролетающих дронов, а потом раздается мощный взрыв.

Момент повторной атаки на 112-ую гвардейскую ракетную бригаду в Шуе Ивановской области попал на видео:

Как писал Главред, Главное управление разведки Украины сообщало, что 112-я ракетная бригада ударила по Сумам двумя баллистическими ракетами типа Искандер-М/KN-23.

Утром 16 апреля беспилотники уже атаковали 112-ю гвардейскую ракетную бригаду.

15 апреля Генштаб ВСУ заявил об ударе по дислокации 448-й ракетной бригады в Курской области. Это еще одна ракетная бригада, которая обстреляла Сумы 13 апреля.

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