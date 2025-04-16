Запускали ракеты по Сумам: дроны атаковали расположение 112-й бригады в РФ - СМИ

Кратко:
- В Шуе прогремели взрывы
- Россияне пожаловались на атаку дронов
- Под обстрел, вероятно, попала территория 112-й гвардейской ракетной бригады
В среду, 16 апреля, в населенном пункте Шуя Ивановской области РФ прогремели взрывы. Местные жители жалуются на атаку дронов.
Как пишет Telegram-канал Astra, под обстрелом находится территория 112-й гвардейской ракетной бригады (в/ч 03333), которая в воскресенье атаковала ракетами Сумы.
Согласно открытым данным, бригада дислоцируется в районе Южный городок города Шуя. На вооружении имеет оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М.
Смотрите видео - Российскую Шую атаковали дроны:
Главное управление разведки Украины сообщало, что 112-я ракетная бригада ударила по Сумам двумя баллистическими ракетами типа Искандер-М/KN-23.
15 апреля Генштаб ВСУ заявил об ударе по дислокации 448-й ракетной бригады в Курской области. Это еще одна ракетная бригада, которая обстреляла Сумы 13 апреля.
Ракетный удар РФ по центру Сум - главное
Как сообщал Главред, 13 апреля российские войска нанесли два ракетных удара по центру Сум. Ракета с осколочным зарядом взорвалась в воздухе, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.
По словам президента Владимира Зеленского, в результате атаки погибло 34 человека, еще 117 - получили ранения, среди которых и 4-летняя девочка. Одна ракета попала в здание университета, другая - в центр города.
Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко заявил, что атака была направлена непосредственно по жилым районам. Среди погибших есть ребенок и известная украинская артистка Елена Когут.
Кроме этого, российский ракетный удар по центру Сум унес жизни водителя троллейбуса Николая Леона и большинства пассажиров. КП СГС "Электроавтотранс" сообщило, что ракетный удар не оставил шансов на спасение людям.
Другие новости:
- В Харькове прогремел взрыв: из-за атаки БПЛА начался пожар площадью в 1000 метров
- Дроны РФ атаковали Одессу: есть пострадавшие и разрушения
- Армия РФ сбросила на Херсон 4 КАБа и накрыла артиллерией: что известно
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред