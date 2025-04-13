Совершил последний рейс: в Сумах вместе с пассажирами погиб водитель Николай Леон

Двойная атака РФ не оставила шансов выжить мирным людям.

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В Сумах погиб водитель троллейбуса / Коллаж: Главред, фото: КП СГС "Электроавтотранс"

Что известно:

В Сумах погиб водитель троллейбуса Николай Леон

Вместе с ним погибли большинство пассажиров троллейбуса

Среди руин разрушенного здания уцелел флаг Украины

В Вербное воскресенье, 13 марта, в результате ракетной атаки РФ по центру Сум погиб водитель троллейбуса Николай Леон. Он выполнял рейс и вместе с большинством пассажиров стал жертвой вражеского удара. Об этом сообщило КП СГС "Электроавтотранс".

"Сегодня водитель КП СГС "Электроавтотранс" Николай Леон сделал свой последний рейс... Вместе с большинством пассажиров он погиб во время очередной вражеской атаки на город Сумы", - говорится в сообщении. видео дня

Предприятие отметило, что двойной российский удар не оставил шансов на спасение людям, которые в тот праздничный день просто ехали по своим делам.

"Неутихающая боль... Светлая память всем погибшим... Соболезнования родным и близким... Сил и здоровья тем, кто выжил", - добавили в КП СМР "Электроавтотранс".

Флаг Украины остался невредимым

В то же время среди руин разрушенного дома в Сумах уцелел украинский флаг. ГСЧС Украины опубликовала фото и видео неповрежденного флага Украины.

"В Сумах российская атака унесла жизни невинных людей... но среди руин остался неповрежденный флаг Украины. Это знак. Это символ. Мы стоим. И выстоим. Мы - несокрушимые. Мы победим!" - отметили спасатели.

Смотрите видео с неповрежденным украинским флагом:

Украинский флаг на руинах дома в Сумах / Фото: скриншот

По состоянию на 21:00 в результате ракетной атаки РФ погибли 34 человека, из них 2 детей. Также травмированы 117 человек, среди которых 15 детей.

"Повреждено 51 здание, 34 легковых автомобиля и один троллейбус, проведен демонтаж аварийных конструкций, разобраны поврежденные кровли. Временно восстановлено 234 окна. Демонтировано 92 аварийных оконных и балконных проемов", - рассказали в ГСЧС.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 68 пострадавших сейчас находятся в медицинских учреждениях. Восемь человек - в тяжелом состоянии.

"Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и сохранить здоровье раненых. Кроме университета, в результате обстрела были повреждены пять многоквартирных домов, кафе и магазины, районный суд. В целом своим ударом россияне повредили 20 зданий", - добавил глава государства.

Ракетный удар РФ по центру Сум - последние новости

Как сообщал Главред, утром 13 апреля россияне нанесли два ракетных удара по центру Сум. Особенно разрушительным стал второй - ракета с осколочным зарядом взорвалась в воздухе, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко заявил, что удар был намеренно направлен по жилой зоне. Среди погибших - ребенок и известная артистка Елена Когут.

Всего погибли 34 человека, еще 117 - ранены, в том числе девочка 2025 года рождения, сообщил президент Владимир Зеленский. Одна ракета попала в университет, другая - в центр города.

Кроме этого, в Генштабе ВСУ заявили, что Россия получит неотвратимое возмездие за это преступление. Военные назвали удар по городу в день Вербного воскресенья очередным преступлением против человечности.

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Что такое ГСЧС? Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасности, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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