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РФ прорывается с двух направлений, бои за Константиновку уже возможны - лейтенант ВСУ

Ангелина Подвысоцкая
27 апреля 2025, 01:31
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Российские оккупанты пытаются дойти до водохранилища под Константиновкой.
ВСУ
Россияне пытаются давить на Константиновку / Коллаж: Главред, фото: 41 ОМБр

Что известно:

  • РФ пытается прорваться к Константиновке
  • Битва за Константиновку уже считается возможной

Российские оккупанты пытаются всеми силами прорываться к Константиновке. Военные предупреждают, что может начаться битва за город. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Враг пытается продвигаться со стороны Торецка и Нелиповки к водохранилищу под Константиновкой.

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"Именно туда им нужно выйти, чтобы создать немалые логистические проблемы подразделениям СОУ и заставить отойти к "Констахе", - написал лейтенант ВСУ.

Он напомнил о том, что Часовьяровское и Торецкое направления взаимосвязаны - если украинские защитники отступают на одном направлении, то впоследствии начнется отступление и на другом.

"Из положительного только то, что там есть подразделения, которые чуть ли не в соло тянут направление, как бригада "Азов". Без преувеличения, если бы не эти ребята, то давно бы готовились к обороне Дружковки", - добавил лейтенант.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили, что российские военные оккупировали село Калиново на Покровском направлении, а также смогли продвинуться возле двух населенных пунктов на этом же направлении.

Представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила Андрей Полухин заявил, что в городской застройке Часового Яра в Донецкой области продолжаются бои, говорить о том, что российские войска захватили "господствующие высоты" еще рано.

Представитель тактической группы Угледар подполковник Алексей Бельский заявил, что фиксируется сокращение количества штурмовых действий россиян на юге Донецкой области за последнюю неделю. За этот период было зафиксировано 106 атак, тогда как на прошлой неделе их было 158.

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