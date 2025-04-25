ВС РФ оккупировали Калиново на Покровском направлении - DeepState

Покровское направление - одно из самых горячих на всей линии фронта. За прошедшие сутки враг более 50 раз пытался прорвать оборону.

https://glavred.info/war/vs-rf-okkupirovali-kalinovo-na-pokrovskom-napravlenii-deepstate-10659038.html Ссылка скопирована

ВС РФ имели успехи на фронте / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ Анатолий Шкиньов, deepstatemap

Кратко:

У оккупантов есть успехи на Покровском направлении

Армия РФ захватила Калиново

Враг продвинулся возле Тарасовки и Березовки

Российская оккупационная армия продвинулась на Покровском направлении в Донецкой области. Последние новости с фронта сообщили аналитики DeepState.

В вечерней сводке 24 апреля сообщается, что российские военные оккупировали село Калиново на Покровском направлении, а также смогли продвинуться возле двух населенных пунктов на этом же направлении.

видео дня

В частности, ВС РФ продвинулись вблизи села Тарасовка и Березовка. Населенные пункты расположены на одном направлении, неподалеку друг от друга, в пределах Константиновского района Донецкой области.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В вечерней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что с начала суток 24 апреля на Покровском направлении россияне 51 раз пытались прорвать украинскую оборону.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери. На этом направлении было обезврежено 216 оккупантов, 109 из них — безвозвратно. Также уничтожены 12 единиц автомобильной техники, семь мотоциклов, четыре антенны БпЛА, два наблюдательных комплекса Муром-М, пять БпЛА и один спутниковый терминал.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, военный обозреватель Денис Попович заявил, что несмотря на постоянные атаки российских войск на Покровском направлении, пока речь не идет о возможности окружения города. По его словам, на текущем этапе вражеских сил недостаточно для того, чтобы создать кольцо вокруг Покровска.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты пытаются наступать на Волчанском направлении в Харьковской области. Украинские защитники потеряли определенные позиции.

Ранее в DeepState заявили, что подразделения Сил обороны Украины смогли оттеснить российских оккупантов в районе Удачного Донецкой области.

Другие новости:

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред