Наступление РФ на Харьковщине: лейтенант ВСУ заявил о потере позиций

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Волчанском направлении.

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Россияне наступают на Волчанском направлении / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр

Что известно:

Враг пытается продвигаться на Волчанском направлении

Лейтенант ВСУ заявил о потерях позиций

Российские оккупанты пытаются наступать на Волчанском направлении в Харьковской области. Украинские защитники потеряли определенные позиции. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Ситуация осложнилась не только в городе Волчанск, но и в районе населенного пункта Тихое, что на правом фланге.

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"На Волчанском направлении ситуация несколько осложнилась, как в самом городе, так в районе н.п. Тихое на правом фланге, враг активно штурмует, имеем потери позиций. Откровенно говоря, ситуация держится благодаря титаническим усилиями пехоты и пилотов, в частности бригады ГПСУ "Форпост". Когда я говорю об этом, то имею в виду исключительно мужество и героизм личного состава, который выполняет задачи непосредственно на ЛБЗ", - написал лейтенант.

Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

Он добавил, что некоторые бойцы сидят в на позициях "неприличное количество дней" и достойно отражают вражеские накаты.

"Ребята в сложных ситуациях не теряются, дают достойно бой, а некоторые просто героически отдают жизнь...", - написал "Алекс".

Ситуация на фронте - новости

Как сообщал Главред, глава проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук заявил, что Россия не имеет достаточных сил для одновременного ведения наступления в Харьковской, Сумской областях и на востоке Украины. Ключевыми направлениями он назвал районы к северу от Лимана и до границы с Запорожской областью.

Однако российские войска получили приказ до 9 мая вытеснить ВСУ из Курской области через Сумскую область, но не имеют достаточных резервов для масштабного наступления. Аналитик Алексей Гетьман отметил, что линия фронта остается стабильной.

Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.

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