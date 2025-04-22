Наступление РФ на Харьковщине: лейтенант ВСУ заявил о потере позиций

Что известно:
- Враг пытается продвигаться на Волчанском направлении
- Лейтенант ВСУ заявил о потерях позиций
Российские оккупанты пытаются наступать на Волчанском направлении в Харьковской области. Украинские защитники потеряли определенные позиции. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
Ситуация осложнилась не только в городе Волчанск, но и в районе населенного пункта Тихое, что на правом фланге.
"На Волчанском направлении ситуация несколько осложнилась, как в самом городе, так в районе н.п. Тихое на правом фланге, враг активно штурмует, имеем потери позиций. Откровенно говоря, ситуация держится благодаря титаническим усилиями пехоты и пилотов, в частности бригады ГПСУ "Форпост". Когда я говорю об этом, то имею в виду исключительно мужество и героизм личного состава, который выполняет задачи непосредственно на ЛБЗ", - написал лейтенант.
Он добавил, что некоторые бойцы сидят в на позициях "неприличное количество дней" и достойно отражают вражеские накаты.
"Ребята в сложных ситуациях не теряются, дают достойно бой, а некоторые просто героически отдают жизнь...", - написал "Алекс".
Ситуация на фронте - новости
Как сообщал Главред, глава проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук заявил, что Россия не имеет достаточных сил для одновременного ведения наступления в Харьковской, Сумской областях и на востоке Украины. Ключевыми направлениями он назвал районы к северу от Лимана и до границы с Запорожской областью.
Однако российские войска получили приказ до 9 мая вытеснить ВСУ из Курской области через Сумскую область, но не имеют достаточных резервов для масштабного наступления. Аналитик Алексей Гетьман отметил, что линия фронта остается стабильной.
Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.
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