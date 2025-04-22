ВСУ мощно контратакуют на Белгородщине: эксперт рассказал об ожесточенных боях

Украина расширяет зону присутствия Сил обороны на территории врага.

https://glavred.info/front/vsu-moshchno-kontratakuyut-na-belgorodshchine-ekspert-rasskazal-ob-ozhestochennyh-boyah-10658159.html Ссылка скопирована

Украина политически давит на Россию за счет успехов в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Снегирев:

Оккупанты признают успех ВСУ в Белгородской области

ВСУ отвлекают оперативные резервы РФ

Украинские военные ликвидировали десятки российских операторов БПЛА на Курщине

Силы обороны Украины продолжают прикладывать усилия к расширению зоны своего присутствия на территории Белгородской области, что в стране-агрессоре России. Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

В эфире Еспресо он рассказал, что ВСУ имеют тактические успехи на территории врага. Оккупантам приходится признавать то, что в Белгородской области украинские военные успешно контратакуют их позиции в направлениях населенных пунктов Поповка-Графика и вблизи Демидовки, где продолжаются ожесточенные бои.

видео дня

"Основные цели - это политическое давление на Россию, а также отвлечение оперативных резервов, в частности с Курского направления, и блокирование возможностей расширения линии боевого соприкосновения силами оперативно-тактической группировки "Белгород", действующей в интересах страны-агрессора на Сумском и Харьковском направлениях", - пояснил эксперт.

Снегирев также рассказал, что в Курской области продолжаются тяжелые бои, однако они дают положительные результаты. Например, Силам обороны удалось точечно ударить по местам сосредоточения операторов БПЛА.

"В результате было уничтожено 20 операторов. Это существенный удар по возможностям противника, особенно учитывая то, что именно на этом направлении россияне массово применяют FPV-дроны на оптоволокне. Соответственно, это значительно уменьшит интенсивность атак на позиции Сил обороны Украины с использованием таких средств поражения", - добавил он.

Как РФ использует Белгородскую область в войне с Украиной / Инфографика: Главред

Ситуация в Белгородской области - последние новости

Ранее Главред писал, что Силы обороны Украины зашли на территорию Белгородской области страны-агрессора России с целью создания там санитарной зоны.

Накануне аналитики ISW сообщали, что продолжались бои на северо-западе Белгородской области. Однако войска РФ не смогли там продвинуться. Зато, по словам российских блогеров, ВСУ совершили контратаку под Поповкой и Демидовкой.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что действия ВСУ на территории Белгородской области РФ являются оправданными, поскольку не позволяют россиянам сосредоточить силы в один "кулак" ни на Харьковском, ни на Сумском направлениях. Сейчас это срабатывает - противник осуществляет многочисленные ежедневные попытки, но несет потери.

Читайте также:

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред