Путин вытащил 'ядерную карту': эксперт объяснил, как РФ ставит США 'на растяжку'

В Москве видят, что администрация Трампа очень податлива к российским прихотям и реагирует на различные российские запугивания, говорит Гончар.

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Эксперт предупреждает о космическом шантаже РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот

Что сказал Гончар:

Россия использует угрозу размещения ядерного оружия в космосе как инструмент давления на Запад

Москва считает администрацию Трампа более благоприятной к российским требованиям и уязвимой к запугиваниям

В России неоднократно заявляли, что Владимир Путин рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе. Как заявил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар во время чата на Главреде, Путин уже впервые прибегает к ядерно-космическому шантажу.

"Россия уже это делала, например, уничтожала на орбите свой же спутник другим спутником-истребителем. Тогда обломки разлетались и создавали угрозу для спутников разных стран, прежде всего американских, которых больше всего на орбите, была опасность их поражения. А потом отмечали, что можно поступить и иначе: разместить ядерный заряд в космосе, хотя есть соответствующая конвенция, которая запрещает размещать ядерное оружие в космосе", - говорит Гончар.

Однако, чтобы там ни было, россияне могут пойти на такой шаг, ведь есть специальная конструкция ядерного устройства, которая дает мощный электромагнитный импульс.

Эксперт Гончар перечисляет пять поражающих эффектов применения ядерного оружия, которые могут иметь серьезные последствия:

ударная волна;

радиация;

радиоактивные материалы;

световой импульс;

электромагнитный импульс.

​ Радиационное облучение / Инфографика: Главред

Впрочем, как отмечает Гончар, на орбите есть разные спутники, не только американские. Китайских - немало, российских так же там крутится много. А ядерное оружие в космосе - это оружие неизбирательного использования.

"Тот факт, что россияне снова обратились к этой теме, свидетельствует о продолжении эксплуатации угроз ядерным оружием, чтобы осуществить дополнительное давление на Запад, прежде всего на Соединенные Штаты. В Москве видят, что администрация Трампа очень податлива к российским прихотям и реагирует на различные российские запугивания. Поэтому они решили снова вытащить "ядерную карту" и посмотреть, что будет", - резюмирует Гончар.

Смотрите видео, в котором Михаил Гончар рассказал, как снижение цен на нефть ударит по России:

Путин угрожает ядерным оружием - что известно

Как сообщал Главред, российский президент Владимир Путин снова достал "ядерную карту". Однако, по мнению аналитиков, несмотря на громкие намерения Кремля, применение тактического ядерного оружия даст тактический эффект, а не стратегический.

Также недавно и во Франции сделали тревожное заявление о ядерной войне. В случае провала дипломатических усилий, ядерный конфликт представляется "почти неизбежным".

Что интересно, Украина может вернуть ядерный статус за четыре года. Хотя у Киева сейчас нет нужного реактора для производства плутония, его строительство технически проще, чем создание уранообогатительной инфраструктуры.

Больше мыслей эксперта Гончара:

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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