"Почти неизбежна": во Франции сделали тревожное заявление о ядерной войне

Министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии планируют обсудить этот вопрос с госсекретарем США на встрече НАТО в Брюсселе.

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Франция прокомментировала угрозу конфликта с Ираном / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП

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Во французском МИД выразили обеспокоенность относительно возможности военного конфликта с Ираном.

Иран значительно превысил допустимые пределы обогащения урана, что приближает его к созданию ядерного оружия.

США вышли из соглашения 2015 года, которое ограничивало ядерную программу Ирана в обмен на ослабление санкций.

Во время парламентских слушаний в среду, 2 апреля, глава французского МИД Жан-Ноэль Барро выразил обеспокоенность относительно перспективы военной конфронтации, если государства мира не смогут оперативно достичь нового соглашения с Ираном по его ядерной программе. По его словам, в случае провала дипломатических усилий, конфликт представляется "почти неизбежным", сообщает Reuters.

По данным агентства, европейские страны стремятся найти дипломатический выход для ограничения обогащения урана в Иране до лета, а также до октября 2025 года, когда завершается действие санкций ООН, введенных в рамках соглашения 2015 года о ядерной программе Ирана.

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Западные правительства убеждены, что ядерная деятельность Тегерана является скрытой попыткой создания атомного оружия.

"Окно возможностей узкое. У нас есть всего несколько месяцев до окончания срока действия этого соглашения (2015 года - ред.). В случае неудачи военная конфронтация будет почти неизбежной", - заявил Барро.

По словам источников в дипломатических кругах, министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии, которые являются подписантами соглашения 2015 года, планируют обсудить этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио во время встречи НАТО в Брюсселе на этой неделе.

Что интересно, такие заявления из Франции звучат на фоне того, как президент Эмманюэль Макрон допустил размещение французского ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить США, которые имеют свое ядерное оружие в Европе.

​ Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Как известно, что США вышли из соглашения 2015 года, которое предусматривало предусматривало жесткие ограничения для ядерной программы Ирана в обмен на ослабление санкций, по решению Дональда Трампа.

После этого Тегеран значительно превысил допустимые пределы обогащения урана, накапливая материал с высоким уровнем чистоты расщепления. Этот показатель значительно превышает уровень, который считается достаточным для мирной энергетики, и приближается к тому, что необходим для создания ядерного оружия.

Ядерная угроза для мира - последние новости

Как сообщал Главред, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц недавно сделал неожиданное предложение относительно совместного использования ядерного оружия. По его мнению, такое оружие Британии и Франции должно стать дополнением к американскому ядерному щиту.

В то же время Европейскому Союзу необходимо укреплять собственную безопасность. Дело в том, что скоро США могут убрать "ядерный зонтик".

В свою очередь политический эксперт Тарас Загородний сделал свой прогноз создания новых ядерных оборонительных союзов. Эксперт не исключает, что в рамках НАТО сотрудничество может быть усилено двусторонними союзами о взаимопомощи и другими.

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