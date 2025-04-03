Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Почти неизбежна": во Франции сделали тревожное заявление о ядерной войне

Даяна Швец
3 апреля 2025, 07:01
671
Министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии планируют обсудить этот вопрос с госсекретарем США на встрече НАТО в Брюсселе.
Макрон, ядерка, ядерное оружие
Франция прокомментировала угрозу конфликта с Ираном / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП

Главное:

  • Во французском МИД выразили обеспокоенность относительно возможности военного конфликта с Ираном.
  • Иран значительно превысил допустимые пределы обогащения урана, что приближает его к созданию ядерного оружия.
  • США вышли из соглашения 2015 года, которое ограничивало ядерную программу Ирана в обмен на ослабление санкций.

Во время парламентских слушаний в среду, 2 апреля, глава французского МИД Жан-Ноэль Барро выразил обеспокоенность относительно перспективы военной конфронтации, если государства мира не смогут оперативно достичь нового соглашения с Ираном по его ядерной программе. По его словам, в случае провала дипломатических усилий, конфликт представляется "почти неизбежным", сообщает Reuters.

По данным агентства, европейские страны стремятся найти дипломатический выход для ограничения обогащения урана в Иране до лета, а также до октября 2025 года, когда завершается действие санкций ООН, введенных в рамках соглашения 2015 года о ядерной программе Ирана.

видео дня

Западные правительства убеждены, что ядерная деятельность Тегерана является скрытой попыткой создания атомного оружия.

"Окно возможностей узкое. У нас есть всего несколько месяцев до окончания срока действия этого соглашения (2015 года - ред.). В случае неудачи военная конфронтация будет почти неизбежной", - заявил Барро.

По словам источников в дипломатических кругах, министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии, которые являются подписантами соглашения 2015 года, планируют обсудить этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио во время встречи НАТО в Брюсселе на этой неделе.

Что интересно, такие заявления из Франции звучат на фоне того, как президент Эмманюэль Макрон допустил размещение французского ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить США, которые имеют свое ядерное оружие в Европе.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
​ Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Как известно, что США вышли из соглашения 2015 года, которое предусматривало предусматривало жесткие ограничения для ядерной программы Ирана в обмен на ослабление санкций, по решению Дональда Трампа.

После этого Тегеран значительно превысил допустимые пределы обогащения урана, накапливая материал с высоким уровнем чистоты расщепления. Этот показатель значительно превышает уровень, который считается достаточным для мирной энергетики, и приближается к тому, что необходим для создания ядерного оружия.

Ядерная угроза для мира - последние новости

Как сообщал Главред, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц недавно сделал неожиданное предложение относительно совместного использования ядерного оружия. По его мнению, такое оружие Британии и Франции должно стать дополнением к американскому ядерному щиту.

В то же время Европейскому Союзу необходимо укреплять собственную безопасность. Дело в том, что скоро США могут убрать "ядерный зонтик".

В свою очередь политический эксперт Тарас Загородний сделал свой прогноз создания новых ядерных оборонительных союзов. Эксперт не исключает, что в рамках НАТО сотрудничество может быть усилено двусторонними союзами о взаимопомощи и другими.

Больше новостей о ядерном оружии:

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Франция ядерное оружие Иран ядерная программа ядерный удар ядерное вооружение Дональд Трамп ядерная бомба ядерная война ядерная угроза Эммануэль Макрон ядерная ракета ядерная сделка новости Франции новости Ирана
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ продвинулись на востоке, враг идет на штурм на трех направлениях – ISW

ВСУ продвинулись на востоке, враг идет на штурм на трех направлениях – ISW

08:20Украина
Впервые с начала вторжения: о чем договорились представители Путина и Трампа

Впервые с начала вторжения: о чем договорились представители Путина и Трампа

08:15Мир
Трамп ввел пошлины для Украины, а для РФ забыл: в Белом доме объяснили позицию США

Трамп ввел пошлины для Украины, а для РФ забыл: в Белом доме объяснили позицию США

07:50Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

Китайский гороскоп на завтра 3 апреля: Быкам - драма, Тиграм - ревность

Китайский гороскоп на завтра 3 апреля: Быкам - драма, Тиграм - ревность

Снегопады будут даже в Киеве: названа дата морозного похолодания

Снегопады будут даже в Киеве: названа дата морозного похолодания

Охотится за футболистом: Седокова присмотрела новую жертву и уже делает успехи

Охотится за футболистом: Седокова присмотрела новую жертву и уже делает успехи

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 апреля (обновляется)

Последние новости

08:30

Период важных изменений: что произойдет в 2025 году по дате рождения

08:25

"Заставляет вас мучиться": Александр Терен вернул грант и назвал причину

08:20

ВСУ продвинулись на востоке, враг идет на штурм на трех направлениях – ISW

08:15

Впервые с начала вторжения: о чем договорились представители Путина и Трампа

08:10

РФ совершила абсолютный рекорд за всё время полномасштабного вторжениямнение

НАТО больше не существует, но уже формируется "новое НАТО", где лидерство за Украиной – ЗагороднийНАТО больше не существует, но уже формируется «новое НАТО», где лидерство за Украиной – Загородний
07:50

Трамп ввел пошлины для Украины, а для РФ забыл: в Белом доме объяснили позицию США

07:10

Чем отличаются 2 девушки: только гений головоломок угадает за 19 секунд

07:01

"Почти неизбежна": во Франции сделали тревожное заявление о ядерной войне

06:10

Марин Ле Пен и "Русская правда"мнение

Реклама
05:59

Украину атаковала почти 7-балльная буря: "трусить" будет почти 2 недели

05:13

Гороскоп на завтра 4 апреля: Скорипонам - неожиданная прибыль, Львам - успех

04:32

Хуже для РФ, чем 5 статья НАТО: названа лучшая гарантия безопасности для Украины

04:00

Первое место в мире: эксперты назвали самый продаваемый автомобиль 2025 года

03:30

Сейчас мечтают миллионы: какую профессию считали позорной в СССР

03:00

3 мощные молитвы для защиты: мольфар рассказал, как правильно молиться

02:30

Угроза развала НАТО: прогноз создания новых ядерных оборонных союзовВидео

01:59

Водители только начинают понимать, для чего нужны загадочные кнопки с линиями

01:30

Санте Димопулос ставят уколы в живот - что случилось

01:17

РФ готовится к масштабному наступлению: какая область Украины в зоне риска

00:33

Трамп ввел "взаимные пошлины" против всех стран мира - детали

Реклама
00:25

Третья жена Сергея Тигипко публично призналась в бесконечной любви

02 апреля, среда
23:40

Минус 20-30% на ценниках: известно, когда в Украине подешевеет базовый продукт

23:34

Мелания Трамп выгуляла леопардовое пальто за 500 тысяч

23:28

Новая эра уже на горизонте - 5 знаков Зодиака, которых ждут перемены в 2025 году

23:14

Меган Маркл пустила постороннего на свою дорогущую кухню: какое условие

22:38

Секрет урожая или лишняя работа: эксперт рассказал, нужно ли пасынковать томатыВидео

22:29

Отказался от еды: путинист Киркоров доводит себя до истощения после смерти отца

22:25

Харьков под атакой Шахедов: в городе прогремела серия взрывов

22:08

Придется уступить: Келлог рассказал, как можно добиться прекращения огняВидео

22:00

Удары по Украине и падение Ту-22М3 в РФ: главные новости Украины (дайджест)

21:30

Российский певец вытер сопли об поклонниц на концерте: эпичное видеоВидео

21:24

Потап публично представил молоденькую фаворитку, на которую променял Каменских

21:22

Эксперты призвали оставлять картофельное пюре на улице в апреле: какая причина

21:18

США ввели новые санкции против России - опубликован список

21:00

Не просто логотип: что на самом деле означает Fiat 500

20:58

Рискуете потерять красоту и здоровье: чем нельзя умываться 3 апреля, приметы

20:30

У Зеленского рассказали об этапах подготовки к выборам президента

20:15

Балетный обман: труппа Ballet of Ukraine не имеет никакого отношения к Украине

20:13

Радость вредит собаке: ветеринар объяснил, что такое синдром счастливого хвостаВидео

20:07

Умеров анонсирует завершение первого этапа реформы ВЛК: подробности

Реклама
19:57

"Пилот не выжил": в России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3Видео

19:44

Известный актер подставил Игоря Кондратюка и сбежал за границу - детали

19:39

Трамп не сможет: в Белом доме сделали заявление о прекращении огня до Пасхи

19:35

Снегопады будут даже в Киеве: названа дата морозного похолодания

19:24

Избитая в Дубае модель пришла в себя: как будет давать показания

19:10

Как Путин смеется над Трампоммнение

19:03

"Среди погибших все гражданские": Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому РогуФото

18:55

Приносят чужих детей, а своих выбрасывают: орнитолог объяснил поверье об аистах

18:49

Уничтожение Крымского моста: известно, когда Украина может нанести решающий удар

18:43

Все будет буквально сиять: как вернуть блеск нержавеющей стали и убрать пятна

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять