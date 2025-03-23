США могут убрать "ядерный зонтик": прогноз неожиданной угрозы для ЕС

Европейскому союзу необходимо укреплять собственную безопасность, уверен Юрий Костенко.

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/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

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"Ядерный зонтик" США может в любой момент исчезнуть

Европейскому союзу необходимо укреплять собственную безопасность

Народный депутат Украины пяти созывов, бывший министр окружающей природной среды Украины Юрий Костенко заявил о том, что Европейский Союз наконец осознал свою ответственность за безопасность.

"Ведь "ядерный зонтик" США может в любой момент исчезнуть", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит о том, что Европейскому союзу необходимо укреплять собственную безопасность.

"Называя вещи своими именами, мне странно, что Европейский Союз, который суммарно имеет в 10 раз больший ВВП, чем Россия, и гораздо больше технологических возможностей для производства сверхсовременных вооружений, не говоря о ядерных, до сих пор с протянутой рукой просит США гарантировать его безопасность", - уверен он.

Костенко добавил, что это - плата за слишком долгий период пребывания в комфортном положении после Второй мировой войны, когда система международной безопасности опиралась на договоры, ООН и другие институты.

Смотрите видео - интервью Юрия Костенко:

Ранее сообщалось о том, что Франция готова разместить ядерное оружие на территории некоторых стран. Президент Франции подчеркнул, что ядерная доктрина его страны не меняется.

Напомним, ранее Макрон назвал Францию уникальной страной в Европе благодаря своему потенциалу ядерного сдерживания. Он также не против распространять эту защиту на европейских союзников.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО может занять много лет. Альтернативной гарантией безопасности от российской агрессии может стать ядерное оружие.

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Кто такой Юрий Костенко Юрий Иванович Костенко (род. 12 июня 1951, Новая Ободовка, Винницкая область, УССР) - украинский политик. Председатель Украинской Народной Партии с декабря 1999 года. 1990-1994 - народный депутат Украины I созыва; Март 1990 - октябрь 1992 года - заместитель председателя, с октября 1992 года - член Комиссии по вопросам экологии. Входил в Народный Совет. С октября 1992 года - Министр охраны окружающей природной среды Украины. 1994-1995 - Народный депутат Украины II созыва, член Комиссии по вопросам ядерной политики и безопасности. Член депутатской фракции НРУ. Бывший министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины. Был членом совета СБУ, членом Совета национальной безопасности при Президенте Украины, членом Совета национальной безопасности и обороны Украины с августа 1996 по сентябрь 1998 года, членом Комиссии по вопросам ядерной политики и экологической безопасности при Президенте Украины с декабря 1997 по июль 2000 года, членом Государственной комиссии по проведению в Украине административной реформы с июля 1997 по июль 2001 года. 4 октября 1997 года в Вене на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ подписал от имени правительства Украины Конвенцию о безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработанным топливом. 1998-2002 - народный депутат Украины III созыва (НРУ, № 5 в списке). Заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности с июля 1998 года. Возглавлял временную Комиссию по вопросам разработки концепции национальной безопасности, возглавлял специальную работу депутатской группы по подготовке к ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, участвовал в работе временной Комиссии по расследованию действий должностных лиц во время ГКЧП, возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией по проблемам ядерного разоружения.

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