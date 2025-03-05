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Ядерное оружие, Трамп, мирный план и оборона Европы: Макрон сделал ряд громких заявлений

Ангелина Подвысоцкая
5 марта 2025, 21:38обновлено 5 марта, 22:25
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Президент Франции высказался о том, каким должен быть мир в Украине.
Ядерное оружие, Трамп, мирный план и оборона Европы: Макрон сделал ряд громких заявлений
Макрон сделал ряд громких заявлений / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с громкой речью, в котором высказался о "предательстве" США, продолжении войны, поддержке Украины и даже ядерном сдерживании. Об этом сообщает Le Monde.

Новая эра для Европы

Макрон заявил, что война в Украине длится уже более трех лет и этот конфликт стал уже глобальным.

"С первого дня мы решили поддержать Украину и ввести санкции против России. И мы хорошо справились. Потому что не только украинский народ мужественно борется за свою свободу, но и наша безопасность находится под угрозой ... Мир больше не может быть гарантирован на нашем континенте. Российская угроза существует, она затрагивает страны Европы и затрагивает нас", - сказал Макрон.

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РФ увеличит свою армию

По данным Макрона, РФ планирует значительно увеличить численность своей армии. К 2030 году Путин хочет призвать еще 300 тысяч солдат, произвести 3000 танков и 300 истребителей.

"Кто может поверить в этом контексте, что сегодняшняя Россия остановится в Украине? Россия стала, как я вам говорю, и на долгие годы вперед, угрозой для Франции и Европы ", — добавил он.

Помощь Украине

Макрон высказывается о продолжении поддержки Украины до тех пор, пока не будет заключен прочный мир с РФ. Речь идет о мире, который не будет строиться на условиях Путина и не приведет к капитуляции Украины.

"Мир не может означать капитуляцию Украины. Она не может стать причиной его краха. Это также не может привести к прекращению огня, которое было бы слишком хрупким", - сказал Макрон.

При этом он напомнил, что Путину нельзя доверять и без твердых гарантий безопасности война начнется снова.

"Мы не можем забывать, что Россия начала вторжение в Украину в 2014 году и что затем мы договорились о прекращении огня в Минске. И та же Россия не соблюдала это прекращение огня, и мы не смогли сохранить баланс из-за отсутствия твердых гарантий ... Сегодня мы больше не можем верить России на слово. Украина имеет право на мир и безопасность для себя, и это отвечает нашим интересам и интересам безопасности европейского континента. Именно над этим мы работаем с нашими британскими, немецкими и несколькими другими европейскими друзьями", - добавил он.

Миротворцы в Украине

На следующей неделе произойдет встреча штабов стран, которые готовы гарантировать будущий мир в Украине. Речь будет идти также о миротворцах.

"Они не пойдут воевать сегодня, они не пойдут воевать на передовую, но они будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение", - заявил он.

"Мы должны быть готовы, если США окажутся не на нашей стороне"

Президент Франции заявил, что Европе нужно лучше защищать себя. Он призывает увеличить расходы на оборону и инвестировать в оружие, боеприпасы, оборонные материалы из европейских источников.

"Нам нужно разработать долгосрочный мирный план. Европе нужно лучше защищать себя. Нам нужно лучше вооружиться ... Я хочу верить, что Соединенные Штаты останутся на нашей стороне, но мы должны быть готовы, если это не так", - добавил он.

Ядерное оружие

Макрон назвал Францию уникальной страной в Европе благодаря своему потенциалу ядерного сдерживания. Он также не против распространять эту защиту на европейских союзников.

"Франция поддерживает ядерное сдерживание с 1964 года. Это сдерживание должно распространяться на всех наших европейских союзников", - сказал Макрон.

Он также добавил, что окончательное решение о ядерном оружии будет оставаться в руках президента Франции.

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война в Украине Франция Эммануэль Макрон
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