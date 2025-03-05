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Трамп в Конгрессе сделал заявление о войне в Украине и письме от Зеленского

Анна Ярославская
5 марта 2025, 07:01
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По словам президента США, Россия якобы подает "серьезные сигналы" о готовности к миру с Украиной.
Дональд Трамп в Конгрессе
Дональд Трамп выступил в Конгрессе / Скриншот

Кратко:

  • Зеленский отправил письмо Трампу
  • Украина и РФ готовы к прекращению войны

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам о мире. Россия также дала "серьезные сигналы" о готовности к прекращению войны. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп по время выступления в Конгрессе 4 марта. Вопрос Украины прозвучал в самом конце выступления президента США.

По словам Трампа, он "получил важное письмо от президента Зеленского, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир".

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"Я ценю, что он прислал это письмо", - сказал президент США.

Он также рассказал, что "мы имели серьезные разговоры с россиянами, мы получили серьезные сигналы, что они готовы к миру".

"Если вы хотите завершить войну, надо говорить с обеими сторонами", - подчеркнул президент США.

Также Трамп в своей речи в Конгрессе сказал, что "миллионы" украинцев и россиян уже были убиты в "конфликте". Кроме того, по словам американского лидера, США направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины.

"Я также неутомимо работаю, чтобы миллионы украинцев и россиян не были напрасно убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, конца которому не видно. Соединенные Штаты направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины", - заявил Трамп.

Он напомнил, что Европа потратила значительно больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на оборону Украины.

По словам президента, наступило время прекратить это безумие. Он процитировал Владимира Зеленского о том, что никто больше Украины и украинцев не хочет мира. Якобы со стороны России тоже прозвучали слова о готовности к прекращению "этого кошмара".

"Я только что получил письмо от Зеленского. Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых металлах. Кажется, Россия тоже готова к мирным переговорам. Разве это не замечательно?", — отметил он.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие обещания Трампа / Инфографика: Главред

Конфликт между Трампом и Зеленским

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу.

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского.

3 марта Трамп обвинил украинского президента в неуважении во время встречи в Овальном кабинете и заявил, что Зеленскому стоит быть более благодарным США за поддержку.

4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира. Киев также готов конструктивно работать с администрацией Трампа и может подписать соглашение о минералах и безопасности в любой момент.

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