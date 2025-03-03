Трамп сделал новые заявления о сделке по минералам и Зеленском: подробности

Трамп сказал, будет ли замораживаться минеральная сделка и прекратит ли он военную помощь Украине.

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Трамп сделал новое заявление о сделке по минералам / Коллаж: Главред, фото: ОП

Что сказал Трамп:

Сделка по минералам еще не умерла

Трамп не говорил о прекращении военной помощи

"Зеленскому нужно быть более благодарным"

Президент США Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений о войне в Украине, президенте Украины Владимире Зеленском и сделке по минералам. Об этом сообщает The Times.

Сделка по минералам

Дональд Трамп заявил, что сделка по полезным ископаемым еще не "умерла". Он также назвал эту сделку "отличной для Америки". Трамп планирует представить свой план по Украине в своем послании "О положении страны" во вторник 4 марта.

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"Завтра вечером мы выступим с речью по этому поводу, так что вы услышите об этом завтра вечером ... Мы могли бы перестроить наш ВМС США за 350 миллиардов долларов. То, что мы делаем, — это возвращаем все это и даже больше ... Нам нужны редкоземельные металлы. Они будут питать этот большой двигатель", - сказал Трамп.

Смотрите видео с заявлением Трампа:

Новое заявление Трампа / фото: скриншот из видео

"США поддерживали Зеленского в горе и в радости"

Американский президент обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в неуважении во время общения в Овальном кабинете. В то же время Трамп якобы хочет скорее закончить войну.

Также он ответил на вопрос журналиста о том, что нужно сделать Зеленскому для возобновления переговоров.

"Я просто думаю, что он должен быть более благодарным, потому что эта страна поддерживала их и в горе, и в радости ... При всем этом я хочу, чтобы произошло одно. Я хочу, чтобы всех этих молодых людей перестали убивать. Деньги — это одно, но смерть. Я хочу, чтобы это прекратилось", - сказал Трамп.

Трампу также не понравилось высказывание Зеленского о том, что война быстро не закончится.

"Лучше бы он не был прав, вот и все, что я хочу сказать", - добавил он.

Трамп обсуждал прекращение войны в Украине с европейскими лидерами

Дональд Трамп заявил, что на выходных ему звонили европейские лидеры. Они обсуждали вопросы о прекращении войны в Украине.

"Большинство из них — мои друзья, главы государств, главы различных стран. … За последние два дня мне звонили четыре премьер-министра и пять президентов, и они хотят все уладить", - сказал Трамп.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

"Этого человека не будут слушать очень долго"

Трамп заявил, что он хочет заключить сделки, чтобы закончить войну в Украине. Он также заявил, что "если кто-то не подпишет сделку, то долго не продержится".

"Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не будет долго существовать. Этого человека не будут слушать очень долго. Я верю, что Россия хочет заключить сделку, я верю, что, конечно, народ Украины хочет заключить сделку", - сказал Трамп.

Прекращение военной помощи Украине

В Сети появились слухи о том, что США якобы хотят прекратить военную помощь Украине на фоне скандала в Овальном кабинете. Однако Дональд Трамп заявил, что он пока не говорил о прекращении военной помощи.

Скандал в Белом доме - последние новости

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Позже Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу. Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского.

Впоследствии у Трампа начали массированную "операцию" против Украины и Зеленского. Отмечается, что эта ссора могла быть спланированной, чтобы дискредитировать президента Украины и заставить его уйти в отставку.

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