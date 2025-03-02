У Трампа начали массированную "операцию" против Украины и Зеленского: какая цель

В CNN утверждают, что Белый дом спланировал перепалку с Владимиром Зеленским. Журналисты считают, что президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс специально провоцировали Владимира Зеленского, чтобы дискредитировать его. Они хотят добиться его политического устранения, чтобы продолжить путь к неким событиям.
Также утверждает, что саммит Зеленского и Путина, который якобы был на повестке дня в Вашингтоне, ускоряется.
"Украине нужен новый лидер"
Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки президента Украины Владимира Зеленского.
"Украине нужен лидер, который может иметь дело с Вашингтоном, Москвой и положить конец войне", - сказал он.
Он также сравнил президента Украины с "бывшей, которая хочет поспорить обо всем, что вы сказали 9 лет назад, чтоб разорвать отношения".
"Зеленский явно сосредоточен только на убеждении, что ему нужно проводить проверку фактов и исправлять каждый мелкий нюанс", - добавил он.
"США не дадут Киеву деньги"
Министр торговли США Говард Лутник в эфире Fox News заявил, что Штаты больше не будут давать Украине деньги, пока Владимир Зеленский не приедет в Вашингтон с миром. Он добавил, что Зеленский якобы всегда только просил и не хотел идти на уступки.
Лутник назвал абсурдом просьбу Зеленского предоставить гарантии безопасности, пока Украина в состоянии войны. Он также назвал требования Зеленского "смехотворными и глупыми".
"Президент (Трамп - ред.) терпел это некоторое время, знаете, он пришел, чтобы заключить мир. Наш президент здесь, чтобы заключить мир. Как он сказал – остановить смерть. А Зеленский пришел не ради мира. Он пришел, чтобы заключить какой-то вымышленный договор, который существовал только в его голове",– заявил Лутник.
"Зеленский сорвал мирный план Вашингтона"
Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Владимира Зеленского в "попытке срыва" планов Вашингтона по мирному процессу с Россией, сообщает ABC News
"Можем ли мы посадить их (Украину и Россию, - ред.) за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, чтобы это сорвать. И это то, что, к сожалению, делал Зеленский - он находил каждую возможность, чтобы попытаться объяснить по-украински каждый вопрос. Затем он противостоит вице-президенту", - говорит Рубио.
Словесная перепалка Зеленского, Трампа и Вэнса – главные новости
Как сообщал Главред, встреча Трампа и Зеленского в Белом доме обернулась скандалом. Трамп и вице-президент США Вэнс раскритиковали Зеленского, который подчеркивал, что Украине нужны гарантии безопасности и усиление. Трамп с Вэнсом настаивали на прекращении войны как таковой, без конкретики.
Позже Трамп обвинил Зеленского в том, что он, мол, не готов к миру. По словам Трампа, Зеленский может вернуться к переговорам, если, дескать, будет стремиться к "мирному процессу".
Зеленский попытался сорвать "мирный процесс", сказал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, понятно, что Путин не будет легким переговорщиком, однако Вашингтон пытается выяснить, готова ли РФ к прекращению войны.
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