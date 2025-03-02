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У Трампа начали массированную "операцию" против Украины и Зеленского: какая цель

Ангелина Подвысоцкая
2 марта 2025, 19:19
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Команда Трампа могла спланировать перепалку с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.
Зеленский, Дональд Трамп
Окружение Трампа начало операцию против Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

В CNN утверждают, что Белый дом спланировал перепалку с Владимиром Зеленским. Журналисты считают, что президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс специально провоцировали Владимира Зеленского, чтобы дискредитировать его. Они хотят добиться его политического устранения, чтобы продолжить путь к неким событиям.

Также утверждает, что саммит Зеленского и Путина, который якобы был на повестке дня в Вашингтоне, ускоряется.

"Украине нужен новый лидер"

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки президента Украины Владимира Зеленского.

видео дня

"Украине нужен лидер, который может иметь дело с Вашингтоном, Москвой и положить конец войне", - сказал он.

Он также сравнил президента Украины с "бывшей, которая хочет поспорить обо всем, что вы сказали 9 лет назад, чтоб разорвать отношения".

"Зеленский явно сосредоточен только на убеждении, что ему нужно проводить проверку фактов и исправлять каждый мелкий нюанс", - добавил он.

"США не дадут Киеву деньги"

Министр торговли США Говард Лутник в эфире Fox News заявил, что Штаты больше не будут давать Украине деньги, пока Владимир Зеленский не приедет в Вашингтон с миром. Он добавил, что Зеленский якобы всегда только просил и не хотел идти на уступки.

Лутник назвал абсурдом просьбу Зеленского предоставить гарантии безопасности, пока Украина в состоянии войны. Он также назвал требования Зеленского "смехотворными и глупыми".

"Президент (Трамп - ред.) терпел это некоторое время, знаете, он пришел, чтобы заключить мир. Наш президент здесь, чтобы заключить мир. Как он сказал – остановить смерть. А Зеленский пришел не ради мира. Он пришел, чтобы заключить какой-то вымышленный договор, который существовал только в его голове",– заявил Лутник.

"Зеленский сорвал мирный план Вашингтона"

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Владимира Зеленского в "попытке срыва" планов Вашингтона по мирному процессу с Россией, сообщает ABC News

"Можем ли мы посадить их (Украину и Россию, - ред.) за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, чтобы это сорвать. И это то, что, к сожалению, делал Зеленский - он находил каждую возможность, чтобы попытаться объяснить по-украински каждый вопрос. Затем он противостоит вице-президенту", - говорит Рубио.

Словесная перепалка Зеленского, Трампа и Вэнса – главные новости

Как сообщал Главред, встреча Трампа и Зеленского в Белом доме обернулась скандалом. Трамп и вице-президент США Вэнс раскритиковали Зеленского, который подчеркивал, что Украине нужны гарантии безопасности и усиление. Трамп с Вэнсом настаивали на прекращении войны как таковой, без конкретики.

Позже Трамп обвинил Зеленского в том, что он, мол, не готов к миру. По словам Трампа, Зеленский может вернуться к переговорам, если, дескать, будет стремиться к "мирному процессу".

Зеленский попытался сорвать "мирный процесс", сказал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, понятно, что Путин не будет легким переговорщиком, однако Вашингтон пытается выяснить, готова ли РФ к прекращению войны.

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