Трамп после скандала ответил, готов ли к новым переговорам с Зеленским

Трамп во время своей речи несколько раз заявил, что у Зеленского "нет карт" на руках.

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Дональд Трамп во время брифинга / Коллаж: Главред, скриншоты

Президент США Дональд Трамп, комментируя провальные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о добыче минералов, заявил, что Зеленский не готов к миру и хочет "сражаться". Об этом он заявил журналистам перед посадкой в свой вертолет. Брифинг транслировал американский канал FOX NEWS.

"Встреча не пройшла хорошо, вы могли это видеть. Мы ищем мира, мы не хотим еще десяти лет войны. Зеленский ищет то что, мы не ищем - мы ищем способ закончить войну, а он хочет сражаться, сражаться, сражаться. (...) Президент Путин хочет это закончить.(...) Он (президент Зеленский, - ред.) хочет подписать нас на свою сторону и продолжать воевать. Но мы не хотим воевать, не за эту страну.

Также Трамп во время своей речи несколько раз заявил, что у Зеленского "нет карт" на руках. Журналисты спросили его, как должен был себя вести Зеленский, на что Трамп ответил:

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"Он должен был сказать "я хочу мира". А он говорил "путин то, путин другое". А он должен был сказать "я хочу мира". У него нет карт, он должен остановить войну, и остановить смерти", - сказал Дональд Трамп.

Когда могут возобновиться переговоры Трампа и Зеленского?

Трампа спросили, предлагал ли Зеленский продолжить переговоры.

"Он сказал что хочет вернуться, но я не могу это сделать. (...) Я хочу прекращения огня. А он говорит "я не хочу прекращения огня, я хочу США на нашей стороне". Без нас, он не победит, это не был человек, который хочет мира", - сказал президент США.

Также Трамп во время своей речи несколько раз заявил, что у Зеленского "нет карт" на руках. Журналисты спросили его, как должен себя вести Зеленский, чтобы возобновить переговоры, на что Трамп ответил:

"Он переоценил свои возможности и должен заявить о стремлении к миру. А он говорил "путин то, путин другое". А он должен был сказать "я хочу мира". У него нет карт, он должен остановить войну, и остановить смерти", - заявил Трамп.

Ссора Зеленского с Трампом и Венсом

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уехал из Белого дома после скандала с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и представителей США закончилась яростной перепалкой.

Во время беседы украинский лидер упрекнул, что вице-президента Джей Ди Венс говорил, что будет "говорить о войне громко", но его перебил Трамп.

"Он не говорит громко. Ваша страна в большой беде", - заявил Трамп уже откровенно перебивая Зеленского и не давая ему ответить.

После этого собеседники много раз перебивали друг друга, и закончился разговор упреками в сторону украинского президента о том, что тот якобы недостаточно благодарил США за предоставленную помощь.

Больше про скандал в Овальном кабинете:

Що таке Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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