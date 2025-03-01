Европейская страна стала на сторону Трампа в скандале с Зеленским

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп якобы боролся за мир.
В Овальном кабинете Белого дома произошла ссора между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Джей ди Вэнсом. После этой ссоры Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом.
Европейские и другие мировые лидеры поддержали Украину и Владимира Зеленского. Однако скандальный премьер Венгрии Виктор Орбан выступил против Владимира Зеленского и поддержал Трампа.
"Сильные люди творят мир, слабые люди творят войну. Сегодня президент Дональд Трамп мужественно стояли за мир. Даже если многим было трудно это переварить. Спасибо, господин Президент!"- написал Орбан.
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