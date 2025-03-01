Европейская страна стала на сторону Трампа в скандале с Зеленским

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп якобы боролся за мир.

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Орбан поддержал Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

В Овальном кабинете Белого дома произошла ссора между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Джей ди Вэнсом. После этой ссоры Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Европейские и другие мировые лидеры поддержали Украину и Владимира Зеленского. Однако скандальный премьер Венгрии Виктор Орбан выступил против Владимира Зеленского и поддержал Трампа.

"Сильные люди творят мир, слабые люди творят войну. Сегодня президент Дональд Трамп мужественно стояли за мир. Даже если многим было трудно это переварить. Спасибо, господин Президент!"- написал Орбан.

видео дня

Орбан поддержал Трампа / фото: скриншот

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