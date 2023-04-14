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Премьер Венгрии Орбан назвал Украину "несуществующей страной"

Анна Ярославская
14 апреля 2023, 11:42 обновлено 14 апреля, 11:49
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Виктор Орбан считает, что война, которую начала РФ, прекратится, как только Европа и США прекратят тратить на содержание Украины десятки миллиардов долларов.
Орбан, Украина
Орбан снова отличился скандальным заявлением об Украине / коллаж фото УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил очередное скандальное заявление. Он назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа перестанут финасирование, война сразу же закончится.

"По сути, Украина в финансовом отношении — несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное, что совершенно объяснимо из-за вторжения. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать", — заявил Орбан в эфире радиостанции Mediaklikk.

Орбан также считает, что полномасштабная война, которую развязала Россия, прекратится сразу же, как только Европа и США перестанут деньгами поддерживать официальный Киев.

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"Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, это не может продолжаться бесконечно", — сказал венгерский премьер.

Отметим, 13 апреля издание The Guardian сообщило, что Конгресс США готовит законопроекты о санкциях против венгерских чиновников, связанных с правительством Виктора Орбана. Разработка этого закона связана со стремительным ухудшением двусторонних отношений Венгрии и США.

Скандальные заявления Орбана

Виктор Орбан заявлял, что украинцы могут воевать, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами.

При этом он подчеркнул, что Венгрия уже столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине, а также пожаловался на то, что рост цен на энергоносители также толкает страну в опасном направлении.

Также в Интернете появилась фотография премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой "великой Венгрии", на которой обозначены территории, принадлежащие Украине и Румынии – Закарпатье и Трансильвания. Сам Орбан позже пытался оправдаться за свой поступок.

В феврале премьер Венгрии заявил, что на востоке его страна граничит - с русскими. При этом Орбан "забыл" об Украине.

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