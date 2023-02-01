Орбан влип в новый скандал: заявил, что Венгрия на востоке граничит с "русскими"

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на последние скандальные заявления венгерского премьера.

Виктор Орбан / Фото УНИАН

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на востоке его страна граничит - с русскими. При этом он "забыл" об Украине.

"Азербайджан граничит с Ираном на юге и с Россией на севере; на западе от Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке - русские. Поэтому мы знаем ситуацию и знаем, как трудно хорошо управлять жизнью нации при таких обстоятельствах", — заявил во время праздничного ужина в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщили Европейской правде в пресс-службе Орбана.

Отметим, что под немецкоязычными он, очевидно, имел в виду Австрию, а об Украине вообще не вспомнил, сразу "населив" ее русскими.

Реакция МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на последние скандальные заявления венгерского премьера и вызвали посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто. Ему выразили протест в связи с пренебрежительными по отношению к Украине высказываниями представителя власти.

"Антиукраинская риторика, которая уже долгое время звучит со стороны венгерского руководства, абсолютно неприемлема и наносит серьезный вред украинско-венгерским отношениям. Венгерская сторона была призвана остановить эту негативную тенденцию с тем, чтобы избежать непоправимых последствий для отношений между двумя странами", – сказано в сообщении.

Ранее Орбан сделал новое скандальное заявление по поводу войны в Украине. Он уверен в том, что украинцы могут воевать, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами.

При этом он подчеркнул, что Венгрия уже столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине, а также пожаловался на то, что рост цен на энергоносители также толкает страну в опасном направлении.

Также в Интернете появилась фотография премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой "великой Венгрии", на которой обозначены территории, принадлежащие Украине и Румынии – Закарпатье и Трансильвания. Сам Орбан позже пытался оправдаться за свой поступок.

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