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"Украина может воевать пока их поддерживают США": Орбан опозорился скандальным заявлением

27 декабря 2022, 16:16
Венгрия уже столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине, пожаловался Виктор Орбан.
Виктор Орбан
Виктор Орбан / Фото УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление по поводу войны в Украине.

Он уверен в том, что украинцы могут воевать, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами. Такое заявление венгерский премьер сделал в интервью изданию Magyar Nemzet.

При этом он подчеркнул, что Венгрия уже столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине, а также пожаловался на то, что рост цен на энергоносители также толкает страну в опасном направлении.

При этом венгерский политик традиционно не заметил причину войны в агрессии РФ и фактически призвал Украину сдаться, что, по его мнению, прекратит кровопролитие. Он также "перевел стрелки" на США заявив, что мир наступит якобы только при желании Вашингтона.

"Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока США поддерживают их деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, то мир будет" – заявил он.

Орбан также попытался оправдать свои скандальные слова тем, что он якобы занимает "провенгерскую позицию".

"Наш ответ на вопрос, находимся ли мы на хорошей или плохой стороне истории, заключается в том, что мы находимся на венгерской стороне истории. ... Мы поддерживаем и помогаем Украине, мы заинтересованы в выживании суверенной Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, но мы не заинтересованы в том, чтобы сдать все наши экономические отношения с Россией", - добавил премьер Венгрии.

Напомним, ранее Виктор Орбан попал в скандал из-за неоднозначного шарфа с изображением карты "Великой Венгрии", в состав которой "включили" часть Украины и Румынии.

В таком шарфе Орбан пришел на встречу с футболистом Балажем Джуджаком, который провел прощальный матч за национальную сборную.

Видео, где он в фанатском шарфе рядом с футболистом, выложил в соцсетях сам Орбан.

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