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Карта Венгрии с частями Украины и Румынии: Орбан попал в скандал из-за шарфа с намеком на аннексию

22 ноября 2022, 09:08

Венгерский премьер вышел в свет с изображенной на одежде картой "Великой Венгрии".

Виктор Орбан
Орбан появился на людях в шарфе с картой "Великой Венгрии", где есть территории Украины и Румынии/ скрин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал из-за неоднозначного шарфа с изображением карты "Великой Венгрии", в состав которой "включили" часть Украины и Румынии.

В таком шарфе Орбан пришел на встречу с футболистом Балажем Джуджаком, который провел прощальный матч за национальную сборную.

Видео, где он в фанатском шарфе рядом с футболистом, выложил в соцсетях сам Орбан. Публикация появилась в полдень в понедельник, 21 ноября.

На такой неоднозначный предмет одежды обратил внимание немецкий либеральный политик, депутат Европарламента Даниэль Фройнд. Он поделился этой публикацией на свой странице и с сарказмом отметил, что такие выходки венгерского премьера "очень успокаивающие для стран-соседей".

"Премьер-министр Венгрии – в шарфе с картой "Великой Венгрии". Как успокаивающе для соседей Венгрии", – написал Фройнд.

Виктор Орбан
скрин
Виктор Орбан
скрин

В МИД Румынии в ответ на такой инцидент передали послу Венгрии в Бухаресте "твердое неодобрение" поступка Орбана и заявили, что это расходится с продемонстрированной Венгрией ранее политикой открытости и сотрудничества.

Термином "Великая Венгрия" обозначают земли, которые ранее входили в Венгерское Королевство и которые страна потеряла согласно Трианонскому договору 4 июня 1920 года. Договор был подписан между государствами-победителями в Первой мировой войне и Венгрией, проигравшей войну.

Ранее венгерский депутат Ласло Тороцкаи по случаю празднования Польшей Дня Независимости пожелал Польше, чтобы они вскоре "снова встретились на общей польско-венгерской границе". В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандальное заявление и призвали правительство Венгрии осудить высказывания венгерского депутата, которые "подвешивают двусторонние отношения".

Также ранее пророссийский венгерский премьер Орбан заявил, что война в Украине может продолжаться до 2030 года. При этом он допускает, что Украина может потерять треть или половину своей территории. Он сказал, что война была бы локальной, но вмешался Запад и сделал ее глобальной, и сейчас санкциями Европа "стреляет себе в ногу".

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